Fortalecimiento . Primera infancia: comenzó la 2° Cohorte del Trayecto Formativo para personal no docente

La instancia es coordinada por Desarrollo Humano junto a UNICEF, Educación y Salud y propone fortalecer las capacidades en espacios de cuidado infantil.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes se desempeñan en espacios de cuidado destinados a niñas y niños de los primeros años de vida, dio inicio en la ciudad de San Pedro la segunda cohorte del Trayecto Formativo para Personal No Docente de Cuidado en la primera infancia. Esta propuesta es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano en coordinación con UNICEF y los Ministerios de Educación y Salud.

La capacitación está destinada a personal que desarrolla tareas en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y otros espacios de atención y cuidado, brindando herramientas teóricas y prácticas para acompañar de manera integral el crecimiento y desarrollo de niñas y niños desde los 45 días hasta los 4 años de edad.

Durante el lanzamiento, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la formación de quienes cumplen un rol fundamental en el acompañamiento de la primera infancia. En ese sentido, señaló que esta política pública representa una oportunidad para incorporar nuevas capacidades y herramientas que contribuyan a mejorar las prácticas cotidianas en los espacios de cuidado, garantizando el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y los niños.

Asimismo, remarcó que el trayecto formativo está compuesto por cuatro módulos y cuenta con la participación de especialistas de distintos organismos, consolidando un trabajo articulado entre áreas gubernamentales comprometidas con las políticas públicas destinadas a la niñez. La propuesta reúne a alrededor de 70 participantes provenientes de San Pedro y localidades cercanas.

La formación se desarrollará íntegramente en la ciudad de San Pedro y da continuidad a una política de capacitación iniciada el año pasado, que busca profesionalizar las tareas de cuidado y reconocer la relevancia de los primeros años de vida como una etapa clave para el desarrollo humano y la construcción de oportunidades futuras.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano del municipio de San Pedro, Ariel Bravo, expresó su agradecimiento a las instituciones que acompañan esta iniciativa y destacó el compromiso de las y los participantes con la formación permanente, entendiendo que la capacitación continua es una herramienta fundamental para fortalecer la calidad de los espacios de cuidado.

Participaron de la apertura la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss; la directora Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque; las integrantes del equipo técnico de la Coordinación de Centros de Desarrollo Infantil, Verónica Dip y Silvia Pérez; representantes del Ministerio de Educación, entre ellas Ángeles Carrazana; y demás autoridades y equipos técnicos involucrados en la implementación de la propuesta.