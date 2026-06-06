Convocan a participar de la Retreta por la Semana de la Seguridad Vial

La propuesta se desarrollará el domingo 7 de junio, de 16 a 20 horas, en el NIDO Belgrano del barrio ADEP, con actividades recreativas, música en vivo y espacios de concientización vial.

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Retreta, una jornada destinada a promover hábitos responsables en la vía pública a través de actividades recreativas y educativas.

El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, de 16:00 a 20:00 horas, en el NIDO Belgrano del barrio ADEP, ubicado sobre calle 250 de Alto Comedero.

La propuesta incluirá la presentación de la tradicional retreta musical, además de stands informativos, actividades de sensibilización, juegos recreativos para niños, niñas y adolescentes, y diferentes espacios pensados para compartir en familia.

Desde la APSV destacaron que el objetivo de la iniciativa es generar conciencia y brindar herramientas para fortalecer una nueva cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y el cuidado de la vida.

Asimismo, se invita a vecinos y vecinas a acercarse y disfrutar de una tarde diferente junto a familiares y amigos, en un espacio de encuentro comunitario y aprendizaje.

La actividad es libre y gratuita y forma parte de las acciones que la Agencia Provincial de Seguridad Vial impulsa para fomentar conductas seguras y responsables en la circulación diaria.