Aprobaron el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible- San Salvador de Jujuy 2030

La norma fue impulsada por la Secretaría de Cultura y Turismo, junto a la Dirección General de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y tratada en el seno de la comisión de Cultura, Educación y Turismo, que preside el concejal Gastón Millón.

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Fue una sesión interesante, con mucho debate, se aprobaron temas importantes, como el proyecto de Desarrollo Turístico 2030; nosotros entendemos que es necesario darle tratamiento legislativo y que sea aprobado por ordenanza, por un tema muy simple: estos proyectos, que tienen una proyección en el tiempo, una planificación de este tipo, necesita tener un sustento legislativo, porque pueden cambiar las gestiones, pueden cambiar los nombres, los cargos, pero no se puede cortar esta idea de desarrollo”.

En este sentido, Millón añadió: “Vinieron a la comisión la Secretaría de Turismo del municipio, expusieron, trajeron números y acuerdos con instituciones, y realmente se van logrando los objetivos”.

Durante la sesión, también hubo una adhesión a artículos del Decreto Nacional Nº 196/2025, que modifican la reglamentación general de la Ley N º 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. Al respecto, Millón destacó: “Las modificaciones de tránsito son tan dinámicas que el estudio será sobre cada una de las normativas modificatorias, el municipio está adherido a la Ley de Tránsito Nacional, pero no es una adhesión genérica y no puede ser nunca a futuro, por lo que el municipio no puede adherirse a una Ley y a todas las modificaciones que puedan venir, sin analizar cada una”. Y continuó: “Nosotros adherimos porque las autorizaciones o permisos que se otorgan a los talleres de inspección técnica vehicular, los da el municipio, entonces, con esto se da la posibilidad de que se pueda abrir otros”.

Por último, el presidente del Concejo se refirió a una cuestión de privilegio planteada durante la sesión por la concejal Graciela Carrasco en contra de su par Roberto Díaz, por declaraciones vertidas en medios de comunicación sobre la institución parlamentaria: “Se presentó una cuestión de privilegio en contra del concejal Díaz, que será pasada a la comisión de Juicio Político, donde existe también un pedido contra la concejal Zequeiros; se tratarán los dos temas y se tratará de avanzar de acuerdo a la gravedad de los hechos, no puedo adelantar opinión porque no tengo conocimiento del contenido, al ser presentado sobre tablas, pero veremos que, institucionalmente, se pueda avanzar sobre el tema”.

“Según la exposición que hace la concejal Carrasco -continuó el edil-, dice que es por dos motivos: uno, el declarar que hay que cerrar el Concejo Deliberante, se entiende que esto es un atentado a la democracia; y otro, la mentira flagrante por parte del concejal Díaz sobre el monto que él dice que se estaría cobrando (por alquiler de edificio), se adjuntó, inclusive, el contrato, que nunca fue pedido, por lo tanto, tampoco es cierto que no se brindó información. Esto lo tomaron los medios gratuitamente, sin siquiera chequear la información, eso tampoco le hace bien a la institucionalidad ni a la transparencia con la que queremos trabajar”, concluyó.

Interés Municipal

En la sesión aprobaron la Ordenanza Nº 8276/2026, referente a crear el Programa Municipal Barrios en Movimiento- Encuentros Comunitarios que tendrá como finalidad fortalecer la integración comunitaria mediante la generación de espacios de encuentro que promuevan la participación social, la identidad barrial y el desarrollo local de los barrios de nuestra ciudad.

También se aprobó la Ordenanza Nº 8272/2026, referente a implementar Domicilio Electrónico Administrativo y Adecuación al Régimen de Notificaciones del Código de Faltas Municipal.

Se aprobó también, la Minuta Nº 27/2026 referida a declarar de Interés Cultural el 4 Encuentro Regional de Santuarios del NOA, a realizarse los días 18,19 y 20 de junio del corriente año en las instalaciones del Instituto Buen Pastor de la ciudad.