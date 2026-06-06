Atractivo económico y cultural. Sadir encabezó la apertura de la Feria Productiva de San Antonio

El evento busca fomentar la comercialización e intercambio en productores, artesanos y emprendedores de la región.

Con el firme objetivo de impulsar la economía regional y potenciar el turismo, el gobernador Carlos Sadir encabezó la apertura de la 2° Feria Productiva, Ganadera y Artesanal de San Antonio. El evento busca fomentar la comercialización e intercambio en productores, artesanos y emprendedores de la región.

La feria, que se desarrolla este 6 y 7 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo local, se consolida como un punto de encuentro clave para las fuerzas productivas de la provincia. Allí, productores ganaderos, artesanos y emprendedores confluyen para exhibir y comercializar lo mejor de la producción regional. La propuesta se completa con un patio de comidas típicas y una variada grilla de espectáculos musicales, transformando el predio en un atractivo tanto económico como cultural para toda la comunidad.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del intendente anfitrión, Álvaro de Bedia, legisladores provinciales, autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y jefes comunales de municipios vecinos.

“Este es un momento muy importante para nuestra provincia, pero sobre todo para la región. Lo que buscamos es más actividad productiva; obviamente atravesamos una situación compleja y muy crítica, por eso debemos trabajar junto a nuestra gente, nuestros productores, artesanos y empresarios para fortalecer la economía”.

Asimismo, Sadir ratificó el compromiso de su gestión para visibilizar el potencial de la provincia: “El Gobierno de la Provincia brinda todo el apoyo para que sigamos impulsando eventos de este tipo, que significan mostrar Jujuy en la Argentina y el mundo”.

Por su parte, el intendente Álvaro de Bedia subrayó el valor estratégico de la feria para el sector agropecuario, destacando que el espacio no solo funciona para la comercialización, sino también para el trueque y el mejoramiento de las razas ganaderas.

“Es una feria que sirve para que uno mejore su calidad de hacienda. Me gustaría que se aproveche este tipo de encuentros y que se haga mucho más grande, donde todos los productores tengan espacio para desarrollar y comprar diferentes sangres para mejorar la hacienda”, enfatizó De Bedia, quien además agradeció el respaldo continuo del Ejecutivo provincial.

Uno de los grandes atractivos de las jornadas es el aparte campero, una competencia ecuestre tradicional argentina. En esta disciplina, equipos de tres jinetes —habitualmente sobre caballos criollos— deben separar del rodeo a determinados animales en el menor tiempo posible, recreando una faena clásica del campo que, en palabras del intendente, resulta «entretenido para la gente y para los gauchos», enfatizó de Bedia.