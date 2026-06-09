Acompañamiento en territorio. Valle Grande y San Francisco: «Hacienda Haciendo. El camino continúa»

Siguiendo con el itinerario de viaje por diferentes puntos del territorio jujeño, el Ministerio de Hacienda continúa visitando cada comunidad, alineándose con la filosofía de gestión presente y comprometida del Gobierno Provincial.

Conocer de primera mano cada realidad local y transformar las demandas de la gente en soluciones concretas y efectivas constituyen algunos de los pilares de la línea de acción impulsada por el gobernador Carlos Sadir. Bajo esta filosofía de gestión, que pone al ciudadano en el centro de cada decisión, el Ministerio de Hacienda sigue avanzando en su recorrido por los distintos rincones de la provincia, ratificando el compromiso de construir una administración cercana y presente.

En esta nueva etapa del itinerario, el destino fue Valle Grande, localidad enmarcada entre imponentes paisajes de montaña y un ambiente cargado de identidad y espíritu festivo. Desde el primer momento, la comunidad recibió a los funcionarios con calidez y apertura, lo que permitió generar un intercambio genuino y enriquecedor. Junto a vecinos y autoridades locales, se visitaron distintos espacios del pueblo, con el propósito de observar de cerca las condiciones actuales, escuchar inquietudes y relevar las principales necesidades que enfrenta la comunidad en su día a día. Cada conversación y testimonio escuchado, se convierten en insumos valiosos para orientar las políticas públicas hacia donde realmente se las requiere.

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta San Francisco, donde se concretó la entrega de recursos destinados a fortalecer el desarrollo local. Este gesto, más que un acto administrativo, refleja una señal clara del acompañamiento institucional que el Gobierno Provincial brinda a cada localidad, en su voluntad de reducir las asimetrías territoriales y garantizar que cada comunidad con las herramientas necesarias para crecer.

De esta manera, el Ministerio de Hacienda reafirma y profundiza su labor de recibir, evaluar y dar respuesta a los requerimientos planteados por los referentes de cada municipio y comisión municipal. La atención a las necesidades más urgentes sigue siendo la prioridad, apostando al trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y al esfuerzo compartido como herramientas para construir una provincia más equitativa, integrada y con oportunidades reales para todos sus habitantes.