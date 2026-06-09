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Agenda semanal . La agenda semanal de los centros culturales con actividades gratuitas del 11 al 17 de junio

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La agenda semanal de los centros culturales con actividades gratuitas del 11 al 17 de junio

Una programación integrada reúne esta semana a los principales centros culturales de San Salvador de Jujuy con entrada libre y gratuita.

Los centros culturales de San Salvador de Jujuy ofrecen del 11 al 17 de junio una agenda cultural variada y accesible, con propuestas de artes visuales, música, talleres y encuentros literarios. Culturarte, C.A.J.A., Casa Museo Macedonio Graz, Casa de las Letras y Sala Silvetti participan de la programación conjunta, con entrada libre y gratuita en todos los espacios.

En Casa Museo Macedonio Graz, el miércoles 11 se realiza el Ciclo Macedonio Jazz con Jazz Essence, Gio Giacoppo y Agustín León a las 20.30 horas. El jueves 12 se inaugura la muestra «Evocaciones y Resonancias – Entre imagen y sugerencia», de Antonella Perez Camacho, a las 19.30 horas, con visitas hasta el 30 de junio. De lunes a viernes el museo recibe al público de 9 a 13 horas y de 16 a 21 horas.

En Culturarte continúa hasta el 30 de junio la muestra «Yunga», de Miguel Ángel Castro, con visitas de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El lunes 16 se inaugura «Bitácora de Viaje», de Daniel Ducant, a las 19.30 horas en la sala entrepiso.

En el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) puede visitarse la muestra colectiva «De retazos y relatos», del Laboratorio Textil, del 10 de junio al 6 de julio, de 8 a 20 horas.

En Casa de las Letras hay talleres y encuentros a lo largo de toda la semana. El jueves 11, Taller de Quechua coordinado por Kusi Killa de 16 a 18 horas y Taller de Lectura coordinado por Matilde Almada de 18 a 20 horas. El viernes 12, Taller de Canto e Instrumentos coordinado por Elina Alabar de 16 a 18 horas. El martes 16, Taller de Canto con Caja coordinado por Elsa Tapia de 18 a 21 horas. El miércoles 17, Reunión del Grupo Artístico Literario Jujeños Autores de 18 a 20 horas. Algunas actividades tienen arancel.

En Sala Silvetti continúa hasta el 3 de julio la muestra homenaje a Héctor Aleman «Un punto de partida a la naturaleza muerta», de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita en todos los espacios culturales; más información en @culturajujuy en Instagram y Secretaría de Cultura de Jujuy en Facebook.

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