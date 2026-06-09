Celiaquía. Acreditaron los fondos de la tarjeta AlimentarCe

Los titulares de la Tarjeta AlimentarCe deben presentar su DNI para poder realizar la compra de productos sin Gluten.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que el martes 09 de junio, se acreditaron los fondos de la tarjeta AlimentarCe, dirigida a las y los titulares del proyecto “AlimentarCe”, que pertenece al Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.).

Las personas con condición celiaca que están empadronadas en el proyecto alimentario pueden comprar productos SIN GLUTEN en los comercios adheridos a la red bancaria Cabal, destacando que al momento de realizar las compras deben presentar el documento nacional de identidad.

Cabe mencionar que la acreditación de los fondos de la tarjeta AlimentarCe está destinada a los titulares del proyecto, y para los beneficiarios de nación.

El proyecto “AlimentarCe”, que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Humano, tiene el objetivo de brindar asistencia alimentaria y el asesoramiento a las personas con celiaquía que se encuentran en condición de vulnerabilidad social y económica, sin cobertura de una obra social.

Estas acciones sociales se ejecutan en el marco de la Ley Nacional Nº 26.588, su modificatoria Ley Nacional Nº 27.196 y la Ley Provincial Nº 6.015, que aseguran la asistencia alimentaria a la población celíaca que se encuentran en situación vulnerable.

La Secretaría recuerda que la tarjeta es intransferible.