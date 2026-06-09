Desafío TTT en la Quebrada: últimos días de inscripción para el Trail de Tumbaya

El próximo domingo desde las 8 se realiza una nueva fecha del Desafío TTT que organiza el Gobierno de Jujuy. La cita en la localidad de Tumbaya está destinada a todas las categorías para ambos sexos.

Con el imponente paisaje de la Quebrada como marco natural, el próximo domingo 14 desde las 8 se llevará a cabo el Trail Tumbaya, una nueva fecha del programa Desafío TTT: Trail, Trekking y Triatlón, impulsado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

La competencia ofrecerá recorridos de 5, 10, 20 y 32 kilómetros, brindando alternativas para corredores de distintos niveles de experiencia y permitiendo a los participantes disfrutar de una propuesta que combina actividad física, naturaleza y turismo.

Las inscripciones se encuentran habilitadas a través de la plataforma Sportmetric.net y permanecerán abiertas hasta el jueves 11 de junio o hasta completar el cupo disponible.

Como parte de la jornada también se desarrollará el “Desafío Kids”, una propuesta destinada a niñas y niños, que consistirá en carreras con obstáculos y actividades recreativas orientadas a promover la participación familiar y los hábitos saludables.

Las acreditaciones para los competidores se realizarán el viernes 13 de junio, de 13:00 a 17:00 horas, en Plaza Vilca, ubicada en General Alvear Nº 1015 de San Salvador de Jujuy.

La largada de las distintas distancias está prevista según el siguiente cronograma:

• 32 kilómetros: 8:30 horas

• 20 kilómetros: 8:50 horas

• 10 kilómetros: 9:10 horas

• 5 kilómetros: 9:30 horas

A través de una labor coordinada con la Comisión Municipal, las comunidades y la intervención de distintos entes gubernamentales, se concretará el trail por bellos paisajes de gran significación turística, histórica y cultural; y el desafío por trepadas, bajadas y diversidad de altimetría.