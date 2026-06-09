Operarios de la Puna recibieron capacitación de GIRSU S.E

GIRSU JUJUY S.E. llevó adelante una jornada de formación destinada a mejorar los procesos de gestión de residuos en la Puna.

En el marco del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los municipios, GIRSU S.E. llevó adelante una jornada de formación centrada en el correcto uso y mantenimiento de prensa hidráulica, destinada a los municipios de Puna que recibieron maquinaria de prensado hidráulico gracias a la gestión del Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

La jornada estuvo dirigida por el Área de Asistencia Técnica de la región Puna, junto al equipo de Mantenimiento y de Higiene y Seguridad, quienes brindaron conocimientos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento de la prensa, su mantenimiento preventivo y correctivo, y las normas de seguridad necesarias para preservar la integridad de los trabajadores. Además, recorrieron la planta de clasificación de residuos, conociendo de cerca los procesos de separación, clasificación y enfardado de materiales reciclables para poder aplicarlos en cada uno de sus municipios.

La capacitación brindada por GIRSU S.E. tiene un efecto directo en la mejora de la gestión de residuos en los municipios de la Puna, una región que enfrenta desafíos particulares por su geografía, distancia y condiciones climáticas. Al contar con operarios capacitados en el uso y mantenimiento de la prensa hidráulica, estas localidades pueden optimizar el tratamiento de materiales reciclables, reducir costos de transporte y garantizar mayor seguridad en las operaciones.

En este sentido, la capacitación no solo representa un avance técnico, sino también un paso hacia la consolidación de un sistema ambiental más justo y equitativo, donde cada municipio, sin importar su ubicación, pueda acceder a herramientas modernas y conocimientos especializados para cuidar el entorno y proyectar un futuro sostenible.

Este tipo de instancias refuerza el compromiso del Gobierno de Jujuy a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y GIRSU S.E. con la comunidad, consolidando un modelo de gestión que combina infraestructura, capacitación y cooperación interinstitucional para lograr un impacto positivo en la calidad de vida de los jujeños.