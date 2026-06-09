Orientación jurídica. San Pedro: jornada de asesoramiento legal y acceso a derechos ante violencia de género

Se desarrolló una jornada de prevención de la violencia de género en San Pedro con información y asesoramiento legal y acceso a derechos.

En San Pedro de Jujuy, el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara participó de una jornada de asesoramiento y acompañamiento legal destinada a la comunidad, desarrollada de manera articulada con la Defensoría Pública de la ciudad.

La actividad fue impulsada por el Ministerio Público de la Defensa a cargo de la Dra. Nilda Yapura quien junto a su equipo de profesionales brindó orientación jurídica e información sobre diversas problemáticas sociales, familiares y de acceso a derechos, acercando herramientas para mujeres o personas de la diversidad sexual que requieren asistencia y contención.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades brindó detalles sobre los servicios provinciales de asistencia disponibles para personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

En Jujuy existen 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que cuentan con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes, acompañan el proceso en cada caso. También está disponible la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas todos los días del año.

Se destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones para acercar servicios esenciales a la comunidad y continuar fortaleciendo las políticas públicas de prevención y promoción de derechos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.