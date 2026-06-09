Seguridad. Operativos antinarcóticos en Jujuy: 20 detenidos y casi 40 kilos de droga secuestrados

La Policía de Jujuy detuvo a a una veintena de personas en operativos antidrogas, incautando importantes cantidades de cocaína y marihuana.

En el marco de las acciones de prevención y lucha contra el narcotráfico, la Dirección General de Narcotráfico, junto a la Agencia Provincial de Delitos Complejos y en articulación con el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante 19 procedimientos en distintos puntos de la provincia entre el 29 de mayo y el 4 de junio.

Como resultado de los operativos, fueron demoradas y detenidas 20 personas, secuestrándose más de 8 kilos de cocaína y cerca de 30 kilos de marihuana, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a las investigaciones.

Las intervenciones se desarrollaron en Capital, Alto Comedero, Libertador, Perico, Monterrico y La Quiaca, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la prevención, persecución y desarticulación de actividades vinculadas al narcotráfico.