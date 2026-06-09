Noticias de Jujuy

Seguridad. Operativos antinarcóticos en Jujuy: 20 detenidos y casi 40 kilos de droga secuestrados

Jujuy
Operativos antinarcóticos en Jujuy: 20 detenidos y casi 40 kilos de droga secuestrados

La Policía de Jujuy detuvo a a una veintena de personas en operativos antidrogas, incautando importantes cantidades de cocaína y marihuana.

En el marco de las acciones de prevención y lucha contra el narcotráfico, la Dirección General de Narcotráfico, junto a la Agencia Provincial de Delitos Complejos y en articulación con el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante 19 procedimientos en distintos puntos de la provincia entre el 29 de mayo y el 4 de junio.

Como resultado de los operativos, fueron demoradas y detenidas 20 personas, secuestrándose más de 8 kilos de cocaína y cerca de 30 kilos de marihuana, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a las investigaciones.

Las intervenciones se desarrollaron en Capital, Alto Comedero, Libertador, Perico, Monterrico y La Quiaca, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la prevención, persecución y desarticulación de actividades vinculadas al narcotráfico.

También podría interesarte
Jujuy

Sensibilización. Donar órganos salva vidas: Jujuy concretó 40 procedimientos de…

Jujuy

Operarios de la Puna recibieron capacitación de GIRSU S.E

Jujuy

Vialidad de la Provincia. Se concretó la primera dársena en la colectora de la Ruta…

Jujuy

Volcán y más puntos suman estaciones meteorológicas para el monitoreo climático en…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.