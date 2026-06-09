Trabajo en territorio. Más de 1.500 estudiantes ya participaron de la Kermés Saludable en Alto Comedero

La propuesta continúa creciendo y acercando herramientas para el cuidado de la salud, la prevención y la construcción de hábitos saludables entre adolescentes de diferentes instituciones educativas.

Con la participación de más de 600 estudiantes del Secundario Nº 43 durante la jornada de hoy, ya son más de 1.500 los jóvenes de cinco escuelas secundarias de Alto Comedero que formaron parte de la Kermés Saludable «Cuidar el entorno es cuidar la salud», una iniciativa que promueve el aprendizaje a través de experiencias participativas, recreativas y educativas.

Durante las actividades, los estudiantes recorrieron diferentes stands y participaron de talleres sobre RCP y maniobra de Heimlich, salud integral adolescente, infecciones de transmisión sexual (ITS), vínculos saludables, emociones, grooming, seguridad vial y reciclado. Además, compartieron espacios recreativos y deportivos, fortaleciendo conocimientos y habilidades para el cuidado de su salud y la de su comunidad.

La propuesta cuenta con el trabajo articulado de los ministerios de Salud, Educación, Ambiente y Cambio Climático —a través de GIRSU—, Desarrollo Humano y el Instituto Nuevo Horizonte, mediante la carrera de Agente Sanitario, consolidando una estrategia intersectorial que acerca información, prevención y acompañamiento a las juventudes.

En la jornada participaron el ministro de Salud, José Manzur, y el secretario de Coordinación General, Javier Cadar, quienes acompañaron las actividades y compartieron el encuentro con estudiantes, docentes y equipos de trabajo. «Los chicos nos sorprenden con todas las actividades que realizan vinculadas al cuidado de la salud. Estas kermeses son espacios muy importantes porque permiten trabajar la prevención y la promoción de la salud de una manera participativa», destacó el ministro.

La iniciativa continuará durante los meses de junio, julio y agosto en distintas instituciones educativas de Alto Comedero, fortaleciendo el trabajo conjunto para promover entornos más saludables y mejores oportunidades para las juventudes.