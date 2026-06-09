Vialidad de la Provincia. Se concretó la primera dársena en la colectora de la Ruta Nacional 66

La obra se concretó a través del Gobierno de Jujuy y la Municipalidad de Palpalá.

Con el esfuerzo del Gobierno de Jujuy y el aporte de mano de obra y material de base de la Municipalidad de Palpalá, quedó finalizada la primera dársena de detención de colectivos sobre la colectora de la Ruta Nacional N° 66. La obra estaba proyectada en el marco de un convenio suscripto entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional.

«Esta realización consolida la responsabilidad asumida por la provincia», subrayó el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Hugo Ponce, quien además explicó que «Vialidad Nacional definió los lineamientos técnicos y llevó adelante las tareas de supervisión, entre ellas el ensayo de compactación correspondiente, conforme a las especificaciones previstas para este tipo de intervenciones».

Asimismo, ponderó “la participación de la Municipalidad de Palpalá, cuya colaboración resultó determinante para avanzar con esta primera etapa de la obra, mientras que la provincia aportó el hormigón específico para estructuras viales que tendrá una buena durabilidad».

Con la finalización de esta primera dársena, se da continuidad al plan de trabajos previstos para la colectora de la Ruta Nacional N° 66, a fin de mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los jujeños.