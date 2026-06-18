Aniversario. El Tren Solar de la Quebrada cumple dos años uniendo pueblos, cultura e identidad

A dos años de su puesta en marcha, el Tren Solar superó los 90.000 pasajeros y consolidó un modelo de transporte sostenible, turismo con propósito e identidad.

El 18 de junio de 2024, el Tren Solar de la Quebrada realizó su primer viaje oficial y devolvió el tren a las vías jujeñas después de tres décadas. Aquel día no solo marcó el regreso del ferrocarril a la Quebrada de Humahuaca, sino también la puesta en marcha del primer tren impulsado por energía solar de Latinoamérica.

Dos años después, ese sueño se transformó en una experiencia consolidada que conecta paisajes, comunidades y oportunidades.

En este tiempo, el Tren Solar transportó a más de 90.000 pasajeros a lo largo de su recorrido, que une las localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara. Detrás de cada cifra hay una historia: la de turistas que descubrieron la Quebrada desde una mirada nueva, la de jujeños que se reencontraron con su territorio y la de comunidades que vieron pasar, otra vez, el tren por sus pueblos.

Uno de los datos que mejor define la identidad del proyecto es su impacto social. De los más de 90.000 pasajeros transportados en estos dos años, alrededor de un tercio viajó en el marco del programa de responsabilidad social del Tren Solar. Es decir, uno de cada tres viajeros accedió a la experiencia a través de acciones orientadas a acercar el tren a la comunidad.

Esa proporción confirma que el Tren Solar es mucho más que un medio de transporte: es una política pública con propósito, que entiende a la movilidad y el turismo, como una herramienta de inclusión, educación y desarrollo. Cada viaje pone en valor la sostenibilidad, el respeto ambiental y el orgullo de pertenecer a Jujuy.

El Tren Solar funciona impulsado por energía limpia, en sintonía con Jujuy Verde como provincia referente en energías renovables. Su recorrido demuestra que la sostenibilidad puede ser, al mismo tiempo, motor de turismo, de trabajo local y de progreso para todo el norte argentino.

A lo largo de estos dos años, el proyecto fortaleció su rol como eje de integración territorial: conecta pueblos, dinamiza las economías locales y ofrece a productores, emprendedores y guías de la Quebrada una nueva vidriera para mostrar su cultura y su trabajo. Cada estación se convirtió en un punto de encuentro entre la tradición y el futuro.

El segundo aniversario encuentra al Tren Solar con un horizonte de crecimiento. La consolidación de su demanda, el interés del turismo nacional e internacional y el respaldo de las comunidades de la Quebrada proyectan al tren como un ícono del desarrollo sostenible de Jujuy.