Medida. Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

La medida regirá desde las 12 horas de este martes. El Poder Ejecutivo invitó a los restantes poderes del Estado a adherir a la decisión.

El Gobierno de Jujuy dispuso otorgar asueto administrativo y escolar este martes 7 de julio de 2026, a partir de las 12:00 horas, con motivo de la participación de la Selección Argentina en el encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto.

Asimismo, el Poder Ejecutivo invitó a los demás poderes del Estado a adherir a la medida.

La decisión tiene por objeto posibilitar que la comunidad jujeña pueda acompañar el encuentro que disputará el seleccionado nacional, teniendo en cuenta el interés general que despierta esta instancia de la competencia y la convocatoria que genera en todo el país.

De igual manera, la medida procura favorecer el normal desarrollo de la jornada, considerando la expectativa que genera el partido y su incidencia en la dinámica habitual de las actividades.