Copa Robótica Argentina: el Gobierno de Jujuy entregó kits de robótica a escuelas clasificadas a la instancia provincial

Esta iniciativa permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la programación, la innovación y el trabajo colaborativo, como así también, la preparación para la instancia provincial de la competencia.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de kits de robótica a las 13 instituciones educativas que clasificaron a la instancia provincial de la Copa Robótica, en instalaciones del Centro de Innovación Educativa.

Junto a la ministra de Educación, Daniela Teseira, el mandatario hizo entrega de los kits en reconocimiento al compromiso y al trabajo realizado por estudiantes, docentes mentores y equipos directivos.

En ese marco, Teseira destacó que estas herramientas representan una oportunidad concreta para transformar el sistema educativo y acercar nuevas posibilidades de aprendizaje a los estudiantes.

«Estamos convencidos de que podemos transformar el sistema educativo y brindar a nuestros jóvenes oportunidades que quizás antes parecían lejanas. La robótica y la programación no solo implican investigar, indagar, buscar respuestas o desarrollar hipótesis; lo más importante es que promueven el trabajo en equipo, conocer al compañero, compartir y formarse juntos. Es ese aprendizaje colectivo el que deja una huella y fortalece los vínculos entre los estudiantes», afirmó.

Asimismo, agradeció al gobernador por acompañar la propuesta destinada a impulsar el desarrollo de las instituciones educativas y promover la innovación como eje de las políticas públicas educativas.

Acompañaron el evento, la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme; la secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga; el director de Innovación Educativa, Pablo Almirón; la directora de Educación Secundaria, Silvia Jeréz; la directora de Educación Técnica Profesional, Eugenia Torramorell y la asesora Pedagógica Ministerial, Marcela Gámez.