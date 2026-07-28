La Comisión de Legislación General emitió despacho favorable para el nuevo proyecto de ley de Farmacias y la creación del día de los trabajadores de la construcción

La Comisión de Legislación General de la Legislatura se reunió en el salón Raúl Alfonsín bajo la presidencia del diputado Adriano Morone. Durante el encuentro emitió despacho favorable a dos proyectos de ley: la nueva Ley de Farmacias de la provincia y la iniciativa que propone instituir el 22 de abril como Día de los Trabajadores del Sector de la Construcción en Jujuy.

El presidente de la comisión, Adriano Morone, destacó la importancia del avance legislativo alcanzado con ambas iniciativas, especialmente con el proyecto de actualización de la normativa que regula la actividad farmacéutica. Señaló que el proyecto de Ley de Farmacias se viene trabajando desde hace bastante tiempo en las comisiones de la Legislatura, especialmente en la Comisión de Salud, junto a los distintos actores involucrados y representantes de los farmacéuticos de la provincia.

Morone explicó que la legislación vigente data de 1969 y que resulta necesario adecuarla a la realidad actual del sistema sanitario. Enfatizó que desde entonces han cambiado muchas cosas y también ha cambiado la mirada sobre el sistema de salud. Señaló que el paradigma que plantea esta nueva ley es incorporar la actividad farmacéutica y a los farmacéuticos dentro de una visión integral del servicio de salud, además de actualizar los requisitos de habilitación y lo relacionado con el funcionamiento diario de las farmacias.

Morone remarcó que el despacho emitido por la Comisión de Legislación General representa el último paso dentro del tratamiento en comisión, permitiendo que la iniciativa continúe su recorrido legislativo. Señaló que se trata de una ley que lleva entre tres y cuatro años de trabajo, con una gran cantidad de artículos, que regula una actividad muy delicada y que además se encuentra en debate a nivel nacional.

Durante la reunión también obtuvo despacho favorable el proyecto que propone declarar el 22 de abril como Día de los Trabajadores del Sector de la Construcción en la provincia de Jujuy. Esta iniciativa fue impulsada a partir de un pedido realizado por trabajadores del sector.

Morone destacó el consenso alcanzado para avanzar con ambas propuestas y valoró el trabajo desarrollado por las distintas comisiones y los sectores involucrados en la elaboración de los proyectos. Los proyectos quedarán ahora a consideración del cuerpo legislativo para su tratamiento en sesión.