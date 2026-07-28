La pavimentación integral de avenida Libertad ingresa en su etapa final con un 85% de avance

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza en la etapa final de la obra de pavimentación integral de avenida Libertad, uno de los principales accesos al microcentro desde Ciudad de Nieva. Con un avance del 85%, se estima que en los próximos 20 días la circulación quedará plenamente habilitada sobre esta importante arteria, cuya ejecución es financiada íntegramente con fondos municipales y fue proyectada con una vida útil superior a los 50 años.

Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de pavimento rígido de hormigón en el último tramo de la obra, mientras que la primera etapa se ejecutó con pavimento flexible.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, destacó la importancia de la intervención al señalar que “no solamente beneficia a los vecinos de Ciudad de Nieva, sino que la avenida Libertad es una arteria fundamental de acceso al microcentro y a toda la ciudad de San Salvador de Jujuy”.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó el criterio con el que se planifican las obras públicas municipales, “tenemos la decisión de hacer obras perdurables, no como se dice vulgarmente, pensando en las próximas elecciones. Esta es una obra para 50 años; ese es el concepto que tenemos para invertir de la mejor manera los fondos municipales”.

Asimismo, pidió comprensión a los vecinos por las molestias ocasionadas durante la ejecución de los trabajos. “Pedimos las disculpas del caso, pero vamos a tener una obra para muchísimo tiempo, con una arteria en excelentes condiciones. Aprovechamos la época de vacaciones, cuando disminuye el volumen de tránsito, para acelerar los tiempos y seguir mejorando toda la infraestructura urbana”, expresó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, resaltó que la avenida Libertad constituye “el acceso oeste que conecta la avenida Carrillo con el centro de la ciudad, por lo que se trata de una obra emblemática y necesaria para garantizar una circulación segura y eficiente”.

El funcionario explicó que la obra registra un avance del 85% y detalló que “solo resta ejecutar el último tramo con pavimento rígido de hormigón. El primer sector, desde calle Iriarte hacia abajo, se realizó con pavimento flexible; luego se continuó por el derivador de tránsito de Independencia, Ramírez de Velazco y Libertad. Estimamos finalizar los trabajos en aproximadamente 15 días y habilitar completamente la circulación en un plazo de 20 días”.

Finalmente, Montiel señaló que la complejidad de la intervención obligó a desarrollar las tareas por etapas. “No es una obra sencilla, debió ejecutarse por sectores y con diferentes frentes de trabajo que no podían realizarse en forma simultánea. Por eso pedimos comprensión a los vecinos, ya que se trata de una obra que beneficia a toda la ciudad”.

Además, destacó que la pavimentación fue ejecutada íntegramente con recursos municipales y por una empresa local. “Se trabajó en horarios nocturnos y durante los fines de semana para reducir el impacto en el tránsito. Es una obra completamente financiada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ZTPM7w2yKp0