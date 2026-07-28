El sábado 1° de agosto inicia el cronograma de pagos en Jujuy

La acreditación de haberes a los trabajadores de la administración pública se extenderá hasta el miércoles 5 de agosto.

Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que el cronograma de pagos a la administración pública iniciará el sábado 1° de agosto y se extenderá hasta el miércoles 5 de agosto.

Los haberes de los trabajadores del Estado provincial correspondientes al mes de julio se abonarán de la siguiente forma:

– Sábado 1 de agosto: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y organismos autárquicos.

– Lunes 3 de agosto: municipios y organismos descentralizados.

– Martes 4 de agosto: administración central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.

– Miércoles 5 de agosto: Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.