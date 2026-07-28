El Parque Botánico invita a participar de una nueva charla del ciclo “Ecos del Parque” sobre ciencia ciudadana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, invita a vecinos, estudiantes y público en general a participar de una nueva edición del ciclo de educación ambiental “Ecos del Parque”, una propuesta que busca fortalecer el conocimiento, la valoración y la conservación de la biodiversidad local.

En esta oportunidad, el encuentro se realizará el jueves 30 de julio, de 17 a 18 horas, con la charla “Ciencia Ciudadana: ¿Cómo podemos ayudar?”, que estará a cargo del Licenciado en Ciencias Biológicas Facundo Carrizo, becario doctoral del CONICET.

Durante la jornada se abordará el rol que cumple la ciudadanía en la generación de información científica y cómo cualquier persona puede contribuir al conocimiento de la biodiversidad mediante el registro de observaciones de flora y fauna en plataformas de ciencia ciudadana.

Además, se presentarán distintas herramientas digitales que permiten cargar fotografías y avistamientos de especies, explicando cómo estos registros son utilizados por investigadores para monitorear la distribución de la flora y la fauna, conocer el estado de las poblaciones silvestres, detectar cambios ambientales y generar información fundamental para la investigación y la conservación.

La iniciativa busca incentivar la participación activa de la comunidad en proyectos científicos, demostrando que una simple observación puede transformarse en un valioso aporte para el estudio y la protección de la naturaleza.

La actividad es gratuita, cuenta con cupos limitados y también podrá seguirse de manera virtual a través de las redes sociales del Parque Botánico Municipal. Quienes deseen participar de forma presencial deberán inscribirse previamente completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/H4bNHgcjN3Wv8Bxu6.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 388 403-7073.