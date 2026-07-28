Continúa abierta la convocatoria al concurso Refuncionalización de la ex Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que continúa abierta, hasta el próximo 25 de agosto, la convocatoria al Concurso Nacional de Anteproyectos “Refuncionalización de la Ex Terminal de Ómnibus de Jujuy y su Entorno Inmediato”, una iniciativa que busca recuperar y poner en valor uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la ciudad.

El concurso tiene como objetivo impulsar la transformación integral del sector, promoviendo un nuevo espacio urbano que integre actividades comerciales, gastronómicas, culturales, turísticas y de servicios, fortaleciendo así el desarrollo de la capital jujeña y generando un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La propuesta es promovida por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto al Gobierno de la Provincia de Jujuy. La organización está a cargo del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy, con el auspicio de la FADEA – Federación Argentina de Entidades de Arquitectos.

Los arquitectos y equipos interesados en participar podrán inscribirse y acceder al reglamento, las bases y condiciones del certamen pueden encontrarse a través del sitio web del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy.

Cronograma del concurso

Apertura del concurso: 18 de julio de 2026.

Inscripciones: desde el 18 de julio hasta el 25 de agosto de 2026 a las 20 horas.

Visita al sitio: 25 de julio de 2026, de 15 a 17 horas.

Primera ronda de consultas: hasta el 26 de julio. Respuestas: 28 de julio.

Segunda ronda de consultas: hasta el 9 de agosto. Respuestas: 11 de agosto.

Cierre del concurso: 25 de agosto de 2026, a las 20 horas.

Fallo del jurado: 2 de septiembre de 2026.

Entrega de premios: fecha y lugar a convenir con el Ente Promotor.

Los interesados podrán realizar la inscripción y descargar las bases y condiciones del concurso a través del sitio oficial del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy: https://arquitectosjujuy.org.ar/exterminal/.