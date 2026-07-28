Agradecer y pedir: el sábado 1 de agosto celebrarán la ceremonia a la Pachamama en el Parque Xibi Xibi

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecino, vecinas y turistas a participar de la tradicional ceremonia en honor a la Pachamama, que se llevará a cabo el sábado 1 de agosto en el Parque Xibi Xibi, de 11 a 13 horas. Como es tradicional, la ceremonia se realiza como parte de nuestras costumbres ancestrales, rindiendo homenaje a la Madre Tierra, agradeciendo por sus frutos y pidiendo prosperidad, vaticinando un año de éxitos y esperanzas.

En ese marco, los asistentes serán invitados a compartir la tradicional caña con ruda, una costumbre arraigada en el norte argentino que simboliza la protección, la purificación y los buenos augurios para el año que comienza con el mes de agosto.

La convocatoria está abierta a vecinos, familias y visitantes que deseen participar de este momento de encuentro con las tradiciones y reafirmar “el valor de las costumbres que forman parte de la identidad cultural de Jujuy”, se explicó desde la Dirección de Turismo.

En este sentido, y como cada año la ceremonia estará guiada por un grupo de mujeres portadoras de la tradición, quienes vienen realizando este ritual desde hace muchos años, incluso cuando el Xibi Xibi aún no era parque y no podía ser disfrutado plenamente por los ciudadanos y turistas que visitan la ciudad.