La Legislatura reconoció la trayectoria de la Fundación Sayani en prevención y concientización sobre enfermedades hepáticas

En el marco del Día Mundial contra las Hepatitis Virales, el vicegobernador Alberto Bernis recibió en Presidencia de la Legislatura a Elena Anachurí, presidenta de la Fundación Sayani, y a Patricia Gallardo, fundadora y expresidenta de la institución. También participaron los diputados Alejandra Mollón, Yael Navarro, Mario Lobo y Mariela Ortiz.

Durante el encuentro se entregó una declaración de interés legislativo en reconocimiento a la trayectoria y el trabajo que la Fundación Sayani desarrolla desde hace más de una década en prevención, acompañamiento y concientización sobre enfermedades hepáticas.

El vicegobernador Bernis expresó su reconocimiento a la labor de la institución y ofreció el acompañamiento de la Legislatura para fortalecer iniciativas de prevención, concientización y promoción del cuidado de la salud. Adelantó que durante el próximo mes podrían comenzar a organizarse actividades desde la Legislatura con proyección regional.

La diputada Alejandra Mollón explicó que la declaración de interés busca visibilizar el trabajo que la fundación lleva adelante, destacando tanto los testimonios de pacientes como el conocimiento académico del equipo multidisciplinario que la integra. Informó además que se planteó trabajar de forma conjunta entre la Legislatura y la Fundación Sayani para acercar mayor conocimiento sobre enfermedades hepáticas a la población.

La presidenta de la Fundación Sayani, Elena Anachurí, agradeció el reconocimiento. Recordó que la institución cuenta con más de una década de personería jurídica y doce años de trabajo comunitario. Explicó que Sayani cuyo nombre significa «yo me mantengo en pie» o «renacer» desarrolla charlas abiertas, talleres, jornadas humanitarias y una escuela de pacientes, con un equipo interdisciplinario integrado por hepatólogos, nutricionistas, kinesiólogos y psicólogos.

Anachurí destacó la importancia de dar a conocer las patologías hepáticas para que los pacientes accedan a diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y mejor calidad de vida. Señaló que la fundación representa a Jujuy en congresos científicos internacionales y desarrolla trabajo permanente de concientización comunitaria.

Patricia Gallardo, fundadora y expresidenta, recordó que la creación de la institución surgió de una historia personal vinculada a la enfermedad hepática de su abuela Rufina, quien padeció cirrosis y cáncer de hígado en una época sin tratamientos como el trasplante hepático. Destacó el crecimiento sostenido de la fundación durante más de diez años y señaló que actualmente funciona en la vivienda que perteneció a su abuela.

Gallardo consideró fundamental que la Legislatura, a través de la Comisión de Salud, incorpore estas problemáticas a la agenda pública. Sostuvo que es necesario impulsar acciones concretas de promoción y prevención mediante políticas públicas construidas junto con la comunidad, remarcando la importancia de promover el autocuidado y acompañar también a quienes cumplen rol de cuidadores.

La reunión fortaleció el vínculo entre la Legislatura de Jujuy y la Fundación Sayani, reafirmando el compromiso de avanzar en acciones conjuntas que visibilicen las enfermedades hepáticas, promuevan diagnóstico temprano y fortalezcan prevención, autocuidado y calidad de vida de pacientes y familias.