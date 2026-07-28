La Comisión de Asuntos Sociales analizó proyectos para el fortalecimiento del deporte

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura provincial se reunió en el salón Dr. Manuel Padilla para analizar proyectos relacionados con la creación de una Agencia de Deportes, iniciativas de promoción y fomento de la actividad deportiva, el uso de dispositivos electrónicos durante la primera infancia y la niñez, además de un pedido de cobertura de salud presentado por bomberos voluntarios.

La presidenta de la comisión, diputada María Laura Tomé Gámez, destacó la participación de la diputada Noemí Isasmendi, quien asistió como invitada y presentó los principales lineamientos del proyecto que propone la creación de una Agencia de Deportes.

Tomé Gámez explicó que la comisión viene trabajando en distintas iniciativas vinculadas a la actividad deportiva, orientadas a promover incentivos fiscales, fomentar el desarrollo del deporte en la provincia y fortalecer el acompañamiento a deportistas de alto rendimiento. Informó que se convocará nuevamente al secretario de Deportes para continuar enriqueciendo el análisis de las propuestas.

Durante la reunión se abordó una iniciativa relacionada con el uso de dispositivos electrónicos durante la primera infancia y la niñez. La presidenta de la comisión señaló que la intención es que el tema no quede únicamente en una declaración de interés, sino que se trabaje de manera más amplia mediante la convocatoria a especialistas y actores vinculados a la problemática.

La comisión definió una agenda de invitados que incluirá representantes de la Secretaría de Deportes, organismos vinculados a la niñez y especialistas en grooming y bullying, con el objetivo de incorporar distintas miradas al tratamiento de los proyectos en estudio.

Asimismo, se dio curso a un pedido formulado por bomberos voluntarios relacionado con cobertura de salud. Se remitirá una nota al presidente del Instituto de Seguros de Jujuy solicitando que se contemple la petición presentada por la institución.

Consultada sobre el proyecto de creación de una Agencia de Deportes, Tomé Gámez sostuvo que la iniciativa deberá seguir siendo analizada, considerando que son importantes tanto los incentivos fiscales como el fortalecimiento de infraestructura deportiva. Sin embargo, remarcó que estas herramientas deben contemplar la participación del sector privado y evitar un detrimento para ese ámbito.

Tomé Gámez planteó la necesidad de un trabajo articulado entre los distintos sectores involucrados. Señaló que existen vinculaciones entre deporte, turismo y cámaras empresariales que participan de esas actividades. Enfatizó que la intención es trabajar en conjunto desde lo público, lo privado y también desde las universidades.

La legisladora destacó el compromiso de los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales para continuar impulsando iniciativas que fortalezcan el deporte y otras temáticas sociales en la provincia. Reconoció el trabajo que desarrolla la Secretaría de Deportes, aunque consideró que es necesario seguir generando herramientas y políticas que amplíen el acompañamiento a deportistas y favorezcan el crecimiento de las distintas disciplinas.