Diputados de la Comisión de Ambiente pusieron en agenda temas a tratar en la segunda mitad del año

Los diferentes bloques que conforman la comisión de Ambiente de la Legislatura se reunieron en el salón Pilar Bermúdez para analizar los proyectos en tratamiento y diseñar la agenda de trabajo para la segunda mitad del año.

La presidenta de la comisión, diputada Daniela Vélez, destacó la gestión que viene realizando el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, especialmente las medidas que se están tomando contra quienes arrojan basura en la vía pública. Señaló que la comisión tiene conocimiento de los embargos que se están trabando y de las multas que se están cobrando.

En función de esto, Vélez anticipó que se tiene previsto invitar al ministro o a un equipo técnico del ministerio para que pueda ponerse en conocimiento de las medidas que se están implementando y explorar posibilidades de trabajo coordinado y colaborativo entre la comisión legislativa y el área de gobierno.

La diputada también informó que se prevé recibir la presencia de otros invitados y referentes para que con sus aportes puedan tratarse las diferentes leyes que son de competencia provincial en relación con cuestiones ambientales.

De esta manera, la comisión estructuró un plan de trabajo que incluye el análisis de proyectos en comisión, el diálogo con autoridades del Ministerio de Ambiente, y la recepción de aportes de especialistas y referentes del territorio que contribuyan al tratamiento de normativas sobre ambiente y cambio climático.

La reunión ejemplifica el funcionamiento de la comisión legislativa como espacio de análisis, coordinación y construcción de agenda conjunta desde el territorio.