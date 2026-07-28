Sadir encabezó una reunión de gabinete para evaluar el avance del plan de obras en la provincia

El gobernador repasó el estado de ejecución de proyectos en distintos sectores y definió los próximos pasos para el inicio de nuevas obras estratégicas en diferentes puntos de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir encabezó una nueva reunión de gabinete con el objetivo de evaluar el avance del plan de obras que el Gobierno de Jujuy ejecuta en todo el territorio provincial y coordinar el inicio de nuevos proyectos estratégicos.

Durante el encuentro, se realizó un repaso del estado de ejecución de obras urbanas, viales, educativas, productivas y de seguridad, con el propósito de fortalecer el seguimiento de las acciones que impulsa la gestión provincial.

Asimismo, el mandatario provincial destacó que se avanzará con nuevas intervenciones estratégicas en Alto Comedero y en otros puntos de la provincia, consideradas prioritarias para continuar mejorando la infraestructura y la calidad de vida de los jujeños.

En ese marco, Sadir remarcó la importancia de la planificación y el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno para garantizar la continuidad de las obras y el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades de cada región de la provincia.