Agenda federal. Jujuy será sede del primer Consejo Federal de Turismo de 2027

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, participó en Buenos Aires de la asamblea del Consejo Federal de Turismo, que reunió a las máximas autoridades del turismo del país.

Jujuy abrirá el calendario 2027 del Consejo Federal de Turismo: la provincia fue elegida sede de la primera asamblea del año. El anuncio se dio en Buenos Aires, en un encuentro encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del organismo, Dante Querciali, Por Jujuy participaron el ministro Federico Posadas y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos.

La designación encuentra a la provincia en plena expansión turística, con más visitantes, nuevas rutas aéreas e inversión hotelera en marcha. Ser anfitriona del organismo significará reunir en Jujuy a los responsables del turismo de todas las jurisdicciones del país, una oportunidad para mostrar de cerca la transformación que atraviesa el destino.

«Recibir al Consejo Federal de Turismo habla del lugar que Jujuy ocupa hoy en la agenda turística nacional. Es el resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y el privado, y una oportunidad para compartirlo con todo el país», destacó Posadas.

La jornada porteña cerró con la apertura del Meet Up, donde la provincia presentó su oferta ante la industria de reuniones.

El encuentro repasó los grandes temas del sector: las estadísticas del turismo internacional, la creación del Centro Nacional de Datos Turísticos y la actualización del plan de promoción internacional. Participaron también la Cámara Argentina de Turismo, AOCA, la Administración de Parques Nacionales y referentes del sector privado, que presentaron sus propuestas para lo que resta del año.

Antes habrá una escala en la Patagonia: El Calafate recibirá el Foro Nacional de Turismo y la próxima asamblea el 29 y 30 de octubre. Después será el turno de Jujuy, que abrirá el año del organismo. La jornada porteña cerró con la apertura del Meet Up, donde la provincia presentó su oferta ante la industria de reuniones.