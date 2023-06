Otros gremios estatales se sumaron a la protesta de los gremios docentes de Jujuy.

En el marco de las negociaciones paritarias, el Gobierno de la Provincia de Jujuy ha presentado una propuesta salarial para los gremios docentes que busca mejorar los ingresos de los educadores.

Esta iniciativa busca hacer frente a la alta inflación provocada por las políticas económicas erróneas del Gobierno de la Nación. Sin embargo, los gremios han expresado su descontento tanto por los salarios como por la reforma de la Constitución Provincial que se está llevando a cabo.

La propuesta salarial del Gobierno provincial contempla varios aspectos. El salario inicial para los docentes en el mes de junio de 2023 será de $175.000, lo que representa, según el Gobierno, un aumento significativo. Además, se incluirán al básico adicionales, suplementos y remunerativos bonificables y no bonificables, con un incremento del 10%. También se ha propuesto un incremento de $3.150 en concepto de Título, fijándolo en $7.000. Asimismo, se aumentará el Incentivo Docente en $9.836, alcanzando un total de $17.186. También se reconocerá a los preceptores la 7ª/8ª hora con un incremento de 1.170 puntos, y a los secretarios docentes del Nivel Primario de jornada simple, alcanzando un puntaje de 1.684. Se incrementará la base de cálculo del ítem «premio por asistencia perfecta» que se integrará por dos básicos.

Por su parte, los docentes de Jujuy cumplen hoy el cuarto día de paro en rechazo a los «salarios de miseria» que perciben. Los sindicatos del sector educativo han manifestado su desacuerdo con la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial y han convocado a una multitudinaria marcha en la capital jujeña. Esta manifestación contó con la participación no sólo de docentes, sino también de educadores del sector privado.

Alta adhesión al paro

Los referentes gremiales han destacado ayer la alta adhesión al paro, calificando los niveles de adhesión como «altísimos». Los sindicatos más representativos, como la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), han decidido no acatar la conciliación obligatoria y continuar con la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Diego Machaca, delegado del Cedems, ha enfatizado en la importancia de la unión de la sociedad en esta lucha, no solo de los educadores, sino también de los alumnos, padres y familiares. Machaca ha declarado que si no se presenta una propuesta que satisfaga las demandas salariales, continuarán en las calles hasta obtener una solución.

Ante esta situación, los sindicatos docentes se han reunido ayer con las autoridades del Gobierno de Jujuy para discutir la propuesta salarial presentada. El ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Carlos Sadir, ha detallado que se ha planteado un incremento del salario básico del 10% y una acumulación de conceptos divididos. También se han propuesto modificaciones en la base de cálculo del presentismo y se fijará el valor del título docente en $7.000. Además, se establecerá un piso salarial de $175.000 para el docente inicial.

El Gobierno de Jujuy ha realizado este esfuerzo en medio de una situación financiera compleja para la provincia. Sin embargo, los gremios han expresado que la propuesta no cumple con sus expectativas. Silvia Vélez, secretaria general de Adep, ha requerido una grilla detallada de los aumentos salariales, mientras que Juan Carlos Córdoba, secretario adjunto de Cedems, ha señalado que el ofrecimiento del Gobierno incluye montos remunerativos bonificables y no remunerativos, lo que no satisface las demandas de los docentes.

Rechazo a la reforma constitucional

Es importante destacar que las protestas de los gremios no solo se relacionan con los salarios, sino también con la reforma de la Constitución Provincial en curso. Los docentes consideran que esta reforma puede afectar sus derechos laborales y han decidido unirse a otras manifestaciones en defensa de sus intereses.

La propuesta salarial del Gobierno de Jujuy es un intento de mejorar las condiciones de los docentes en medio de la difícil situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, los gremios continúan en estado de congreso permanente y llevarán las propuestas a los delegados zonales para su análisis. La medida de fuerza se mantendrá hasta que se llegue a un acuerdo que satisfaga las demandas de los educadores.

Con esta propuesta salarial, el Gobierno de Jujuy busca destacarse por su compromiso con el sector docente, a pesar de las limitaciones financieras. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja y requiere de un diálogo continuo entre las partes involucradas para encontrar una solución que beneficie a todos los actores del sistema educativo jujeño.

Ahora, los sindicatos discutirán en sus respectivas asambleas la aceptación o no de las propuestas salariales ofrecidas por el Gobierno provincial.

