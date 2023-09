El intendente Jorge coronó a María Paz Jure, como Representante Capital 2023

En un emocionante inicio de la 72° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Elección de Representantes Capital se llevó a cabo con una asistencia masiva del público en Ciudad Cultural. La noche estuvo llena de entusiasmo y talento, y culminó con la coronación de la representante del colegio José Hernández, María López, como la nueva embajadora de la juventud jujeña.

El evento contó con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien destacó la importancia de esta elección para dar inicio a la fiesta. En este marco el intendente expresó, “creo que sin lugar a dudas, aquí se abre la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Esta elección es una marca muy fuerte del compromiso del municipio, de la Dirección de Deportes y Recreación, y de las secretarías que están haciendo un trabajo excepcional. Como cada año apostamos a que sea un gran espectáculo, memorable y que sea del gusto de todos. Esta es la segunda vez que estamos en Ciudad Cultural, y esta mega carpa nos permite que cerca de 5 mil personas puedan disfrutar de forma dinámica de la participación de la gente”.

En tanto la directora General de Deportes Cristina “Kitty” Conde, quien ha estado trabajando arduamente en la producción de este evento, compartió su emoción, “Llegó el momento, fue intenso pero también gratificante trabajo el del municipio para este evento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Hoy más de 150 personas, incluyendo bailarines, en escena y ofreciendo un espectáculo acorde a las circunstancias. Para nosotros es un orgullo poder realizar este evento, venimos trabajando desde marzo, y las chicas han estado familiarizándose con el equipo de producción, con la municipalidad, con los bailarines. Ellas son las protagonistas hoy, y el escenario es de una magnitud que todos podrán apreciar”.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, también compartió su entusiasmo por la Fiesta Nacional de los Estudiantes y la participación activa de los jóvenes, “estamos muy contentos con este espectáculo que marca el inicio de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, nuestra fiesta de la juventud, donde se comparten valores, responsabilidades y donde estas jóvenes representantes de cada establecimiento nos han impresionado con su deseo de crecer y desarrollarse. El Municipio tiene un equipo increíble para organizar este evento, pero también trabaja en temas importantes con la juventud, como la Educación Sexual Integral y la no violencia en las escuelas. Con este compromiso, creo que debemos seguir trabajando juntos”.

La Elección de Representantes Capital marcó el comienzo de una emocionante Fiesta Nacional de los Estudiantes, llena de talento, valores y compromiso por parte de la juventud jujeña.

Fue una noche inolvidable la gran carpa de Ciudad Cultural se convirtió en el escenario de un espectáculo sin igual, un magnífico 360° que combinó talento, pasión y arte en una sola explosión de luz y color. Fue un derroche de creatividad y energía, con cientos de bailarines en escena que dejaron al público boquiabierto con una coreografía con amalgama de estilos.

La sorpresa de la noche fueron las impresionantes acrobacias que hicieron parte del espectáculo. Los acróbatas del gimnasio Aizen desafiaron la gravedad con saltos imposibles, piruetas en el aire y equilibrios que mantenían a la audiencia al borde de sus asientos.

Finalmente, la música en vivo, a cargo de Tony Izquierdo, fue otra de las estrellas de la noche, con su voz poderosa y su dominio del escenario, Tony hizo vibrar a la audiencia con sus éxitos más populares.

Pasada la medianoche, las 59 candidatas retornaron a sus lugares y llegó el momento más esperado por todos, en el que coronaron Miss Elegancia a Geovana Cardozo, del colegio Olga Aredez; Miss Simpatía Lucía Vincenti de la Escuela de Minas ; Segunda Dama de Honor a Virginia Sadir Laforta del Colegio Martín Pescador; Primera Dama de Honor a Pilar Aldonate, del Colegio Los Lapachos; Segunda Princesa a Abril de la Colina Lamas, del Colegio El Salvador; Primera Princesa a Victoria Grenni del Colegio Santa Bárbara y en el momento más emotivo de la noche como Representante del Departamento Dr. Manuel Belgrano, a María Paz Jure, del Colegio José Hernández.