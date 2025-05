El Municipio acompaña los festejos por el 127º aniversario del GAM 5 con una jornada recreativa abierta a toda la comunidad

En el marco de los festejos por el 127º aniversario del Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5), que se conmemora cada 21 de mayo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompaña activamente la organización de diversas actividades abiertas a la comunidad, en una jornada que buscará integrar a la sociedad jujeña con la vida militar a través del deporte, la recreación y la inclusión.

Los eventos centrales se llevarán a cabo en las instalaciones del GAM 5, ubicadas en barrio Los Huaicos, y comenzarán este domingo 18 de mayo desde las 8 de la mañana, con una competencia recreativa que contará con circuitos de dos y cinco kilómetros con obstáculos, destinada a toda la familia, “para nosotros es un gusto acompañar esta actividad que están preparando. Como siempre, la intención del intendente Jorge es estar presente, colaborando y participando en todo lo relacionado al deporte, y en este caso con la gente del GAM 5 y el público en general. Así que esperamos que haya mucha concurrencia, recordando algo muy importante, que es la incorporación de personas con discapacidad”, expresó Sandra Batistella, subsecretaria de Desarrollo Humano.

Por su parte, Gustavo Hiruela, director general de Deportes, destacó, “estamos muy contentos, esta idea de poder abrir el GAM 5 a la comunidad es muy buena, y nosotros con los ojos puestos en poder desarrollar futuros eventos y actividades. Particularmente, este domingo auguramos una jornada muy linda, algo distinto porque no es súper competitivo, sino que tratamos que sea una competencia más social y que la gente se acerque a pasar un lindo domingo, a hacer deporte y el que no pueda o no desee practicar deporte, puede aprovechar las instalaciones y disfrutar de, seguramente un domingo soleado”.

Desde el Grupo de Artillería de Montaña 5, el Teniente Coronel Walter Emilio Aguilar remarcó la importancia del vínculo con la sociedad civil, “estamos en el marco del aniversario 127 del GAM 5 y hemos decidido en esta oportunidad que los festejos tienen que ser en forma conjunta con la sociedad jujeña, es por ello que tenemos a lo largo de la semana, una serie de actividades que buscan relacionar al GAM 5 con los ciudadanos de todas las edades”.

Aguilar agregó además, “vamos a iniciar el domingo 18 de mayo a las 8 de la mañana con una competencia, que, en realidad, será una actividad recreativa en la que transitaremos dos y cinco kilómetros de carrera con obstáculos, y allí conviviremos en todo el período, los militares con aquellos que nos acompañen a festejar nuestro aniversario”.

“Lo que buscamos es que la gente conozca el ‘Quinto de Artillería’, disfruten sus instalaciones y que, entre todos, podamos estrechar una mano como lo hacemos habitualmente. El público podrá encontrar material actual del Ejército Argentino, nuestro ganado camélido y mular, va a encontrar mucha camaradería, lindos terrenos con aire puro para el disfrute de toda la familia”, concluyó el jefe militar.

En la misma línea, Mariel Sadir, directora de Inclusión y Deporte, destacó el enfoque inclusivo de la jornada, “desde la Dirección de Deportes vamos a estar haciendo un trabajo articulado y el trabajo de inclusión, siempre recalco que es un trabajo para toda la familia, no es hablar puntualmente de personas con discapacidad, así que esta es la oportunidad para que todos puedan sumarse, adultos mayores, personas que no hacen una actividad física de forma continua y quieren probar, conocer también el GAM 5, que viene con otras actividades”.

Asimismo, Sadir invitó a los interesados a inscribirse y participar, “los interesados pueden ingresar al Facebook de Deportes: Dirección General de Deportes, vamos a estar subiendo toda la información, ahí estará el link de inscripción y tendremos el circuito de dos kilómetros que va a ser participativo, súper recomendable, va a tener unos obstáculos para que puedan ingresar por ahí, vamos a tener sogas, va a haber gomones y, en el caso de que no puedan pasar el obstáculo, habrá personal, tanto de la municipalidad como del ejército, acompañando, ayudando, impulsando a que puedan hacerlo. Así que va a ser una tarde súper disfrutable desde las 8 de la mañana con las acreditaciones hasta las 10, que ya es el horario de largada, abierto a todo público”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/An0eboPIszs