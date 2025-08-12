El municipio declaró de Interés municipal al 8° Pre Congreso de Niñez y Adolescencia

Mediante el decreto ejecutivo 2006/25 la Municipalidad de San Salvador de Jujuy declaró de interés municipal al 8° Pre Congreso de Niñez y Adolescencia, que se desarrolló en el Centro Cultural “Martín Fierro” y del que participaron profesionales y funcionarios del ámbito judicial, legisladores provinciales, trabajadores sociales, operadores del sistema de protección, y demás actores de la sociedad involucrados en la temática de la niñez y adolescencia. A la vez, se hizo entrega del decreto 2007/25 mediante el cual se declaró “Visitante Distinguida” a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, considerada una de las juristas más influyentes del país.

El 8° Pre Congreso de Niñez y Adolescencia, organizado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Jujuy, constituyó la antesala del XVI Congreso Latinoamericano De Niñez Adolescencia y Familia, y III Foro Latinoamericano de Adolescentes y Jóvenes que se desarrollarán entre el 17 y 18 de octubre en la ciudad de Punta del Este. Dada la relevancia del evento, cuya temática central fue el derecho de los niños y niñas a ser oídos, la municipalidad, por iniciativa del intendente Raúl “Chuli” Jorge, emitió el decreto 2006 mediante el cual se lo declaró de interés municipal.

Dicho instrumento fue entregado por el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, a la doctora María Fontemachi, quien brindó una conferencia magistral sobre “El Derecho a ser oído”. A la vez, el funcionario entregó el decreto 2007 a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, quien fue declarada por el municipio como Visitante Distinguida. Cabe mencionar que la profesional fue coautora del actual Código Civil y Comercial de la Nación, y fue distinguida con el Premio Konex de Brillante.

En dicho marco, Altea, destacó la presencia de “notables juristas” que llegaron a la capital jujeña para abordar una temática que es central para las políticas del gobierno municipal. “Este es un tema que venimos trabajando de manera permanente en el municipio”, expresó, para luego señalar que los temas abordados durante el pre Congreso, “tienen que ver con la prevención de la violencia y el respeto de los derechos de los niños y niñas de la ciudad en un mes tan particular, como agosto, en el que estamos trabajando con todas las infancias”.

A la vez, agradeció la labor desarrollada por el Estado provincial que garantizó, “un marco adecuado que también tiene que ver con el ejercicio de la profesión judicial y la actividad particular de los abogados del foro para el desarrollo de su actividad de defensa”. Asimismo, afirmó que, “tuvimos la suerte de que se elija este lugar con el trabajo permanente y presente de la Defensoría del Menor del Poder Judicial de la provincia y del gobierno de la provincia de Jujuy”.

Al aludir a la labor que en lo particular desarrolla el municipio afirmó, “nosotros trabajamos a través de diversos asesoramientos; también en esta interacción interinstitucional con los organismos de defensa de la provincia y a través de la promoción en los distintos puntos que es lo que más nos toca a nosotros como municipio que es la territorialidad y el encuentro con los vecinos”.

Por su parte, la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Alejandra Martínez, reseñó que el pre Congreso, “es un espacio preparatorio para el XVI Congreso Latinoamericano que tendrá lugar en el mes de octubre en Uruguay”. Expresó que el evento, para Jujuy, “es muy importante, fundamentalmente porque quienes vienen son dos personalidades, como la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, quien es una eminencia en materia de derecho, y es considerada la Messi del derecho”.

Respecto de los ejes abordados, dijo, “venimos a hablar de la autonomía progresiva y del derecho a ser oído y esto lo tenemos que hablar, una y otra vez, para comprender todas las instancias del estado y todos los equipos que resulta elemental escuchar a los chicos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ZSJgMHz3kSk