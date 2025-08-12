Fueron declaradas de Interés Legislativo actividades que impulsan el emprendedurismo

El vicegobernador Alberto Bernis acompañado por el vicepresidente 1 de la Legislatura, el diputado Fabián Tejerina, recibió al Secretario de Producción de Perico, Martín Llanos y a la directora del Consejo de Emprendedores, Silvina Rodríguez; y les hizo entrega de una Declaración de Interés Legislativo por la Expo Tour de Alfajores y Dulces Regionales y por el Primer Congreso de Gastronómicos y Pasteleros del Norte Argentino: Sabores del Norte, actividades que se realizarán en la ciudad de Perico los días 15 y 16 de agosto. El acto tuvo lugar en el hall de la Legislatura.

Por tal motivo el diputado Tejerina destacó la importancia de este evento en la que también se va a realizar un congreso con personas capacitadas para mejorar nuestros productos, la calidad y cantidad de la producción. Y recordó que oportunamente se reunió con varios emprendedores de la región y dijo que están con muchas ganas de desarrollar la gastronomía en toda la zona, tengamos en cuenta que es una zona en que hay mucho turismo de compra y surge la necesidad de brindar un buen servicio gastronómico. El legislador argumentó que desde el aporte del gobierno es nuestra Declaración de Interés de estos importantes eventos.

Por su parte el secretario de Producción del municipio de Perico Martín Llanos, se mostró agradecido por haber recibido la Declaración de Interés estamos muy contentos y agradecidos con la Legislatura de la Provincia por haber declarado de interés estas actividades: el Congreso de Gastronómicos y Pasteleros del NOA, y la Expo Tour del Alfajor Artesanal. Anticipó que el Congreso se llevará a cabo en el Teatro Estación Perico el viernes 15 de 10 a 18 horas; y la Expo Tour se realizará en la plaza San Martín de Perico, el sábado 16 desde las 14 a las 21 horas. Al respecto expresó que serán jornadas intensas de la que ya se comprometieron a participar alrededor de 500 emprendedores de todo el NOA, es una fuerte apuesta que está realizando el municipio en apoyo al emprendedurismo.

En tanto Silvina Rodríguez directora del Consejo de Emprendedores agradeció a las autoridades de la Legislatura por la Declaración de Interés, y aprovechó la oportunidad para invitar a todos los que quieran concurrir el próximo fin de semana a estos eventos en la que se tiene previsto contar la presencia de números artísticos también.

La actividad concluyó con una degustación de alfajores artesanales jujeños.