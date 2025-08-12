Inauguración. «La Ciudad de las Artes representa nuestro compromiso con la educación pública y la cultura»

En estos términos se pronunció el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, al inaugurar la Ciudad de las Artes en Alto Padilla, espacio en el cual “confluyen creatividad, innovación y conocimiento para seguir transformando el futuro de las nuevas generaciones”, enfatizó.

Cabe recordar, que la Ciudad de las Artes alberga a la Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”, la Escuela de Arte N° 1 “Medardo Pantoja”, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la Escuela de Danza “Norma Fontenla” y el Profesorado de Artes del IES N° 4, instituciones que “no contaban con edificio propio y ahora tienen un espacio totalmente preparado para desarrollar sus actividades al máximo”, puntualizó Sadir.

Además, no dudó en calificar este logro de gestión como un “hito histórico”, que, de acuerdo a su infraestructura y disposición, “permite el acceso a herramientas para que todos nuestros jóvenes, que tienen todas las condiciones, se destaquen en las distintas corrientes del arte”.

“Reafirmamos todo el compromiso, sostenemos todo el esfuerzo y tenemos todos los recursos necesarios para promover, fomentar y desarrollar plenamente la educación, la cultura y arte de todo nuestro estudiantado”, sentenció el gobernador.

Finalmente, ponderó la importancia de la continuidad del Programa de Mejora de Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), el cual, en su segunda etapa, comprende la licitación de más obras y la refacción de múltiples establecimientos educativos.

También estuvieron presentes en la ceremonia inaugural, el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; el ex gobernador Gerardo Morales, los intendentes de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; y de San Pedro, Julio Bravo; funcionarios del gabinete provincial y municipales, legisladores e invitados especiales.