Noticias de Jujuy

Inauguración. «La Ciudad de las Artes representa nuestro compromiso con la educación pública y la cultura»

Jujuy
La Ciudad de las Artes representa nuestro compromiso con la educación pública y la cultura

En estos términos se pronunció el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, al inaugurar la Ciudad de las Artes en Alto Padilla, espacio en el cual “confluyen creatividad, innovación y conocimiento para seguir transformando el futuro de las nuevas generaciones”, enfatizó.

Cabe recordar, que la Ciudad de las Artes alberga a la Escuela Provincial de Teatro “Tito Guerra”, la Escuela de Arte N° 1 “Medardo Pantoja”, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la Escuela de Danza “Norma Fontenla” y el Profesorado de Artes del IES N° 4, instituciones que “no contaban con edificio propio y ahora tienen un espacio totalmente preparado para desarrollar sus actividades al máximo”, puntualizó Sadir.

Además, no dudó en calificar este logro de gestión como un “hito histórico”, que, de acuerdo a su infraestructura y disposición, “permite el acceso a herramientas para que todos nuestros jóvenes, que tienen todas las condiciones, se destaquen en las distintas corrientes del arte”.

“Reafirmamos todo el compromiso, sostenemos todo el esfuerzo y tenemos todos los recursos necesarios para promover, fomentar y desarrollar plenamente la educación, la cultura y arte de todo nuestro estudiantado”, sentenció el gobernador.

Finalmente, ponderó la importancia de la continuidad del Programa de Mejora de Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), el cual, en su segunda etapa, comprende la licitación de más obras y la refacción de múltiples establecimientos educativos.

También estuvieron presentes en la ceremonia inaugural, el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; el ex gobernador Gerardo Morales, los intendentes de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; y de San Pedro, Julio Bravo; funcionarios del gabinete provincial y municipales, legisladores e invitados especiales.

También podría interesarte
Jujuy

Asistencia Directa. Familias de tres localidades recibirán unidades alimentarias

Jujuy

Fiesta Popular. El Gobierno de Jujuy contribuye a las patronales en Casabindo

Jujuy

Asistencia Directa. Familias de tres localidades recibirán unidades alimentarias

Jujuy

Fueron declaradas de Interés Legislativo actividades que impulsan el emprendedurismo

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.