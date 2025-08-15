Alumnos de Tilcara visitaron la Legislatura y recorrieron instituciones históricas de la Capital

En el marco de un viaje de estudios, alumnos de cuarto y quinto grado de la Escuela N 7 Domingo Faustino Sarmiento de Tilcara visitaron la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos en el recinto de sesiones por la diputada provincial Olga Yolanda Ramos, junto a los legisladores Adriano Morone y Gustavo Arias.

Luego de explicarles como es el funcionamiento de la institución y de brindarles una calidad bienvenida, la legisladora Olga Ramos, exalumna de la institución, destacó la importancia de que los chicos conozcan las instituciones que normalmente solo ven o leen en los libros y expresó su orgullo por recibirlos: Es muy importante que puedan conocer de cerca cómo funciona la Legislatura, que hagan preguntas y se involucren. Aquí siempre tendrán las puertas abiertas.

Asimismo, las docentes Zulma Mariela Zapana y Mónica Lamas, a cargo de la delegación explicaron que la visita se enmarca en el proyecto escolar Sentir y vivir Jujuy, que culminará con una muestra en septiembre. En el aula, los alumnos trabajaron sobre las regiones, departamentos y la historia de la bandera legada por Belgrano al pueblo jujeño.

Comentaron que la jornada incluirá, además, un recorrido por la Feria del Libro y una visita al Regimiento, donde los estudiantes compartirán un almuerzo. Las maestras valoraron el esfuerzo de las familias y la colaboración de distintas personas para concretar el viaje, dado que los costos iniciales resultaban elevados.

Pusieron en relieve que los niños, mostraron gran entusiasmo: algunos por conocer el Salón de la Bandera en Casa de Gobierno, otros por los juegos y actividades recreativas, reflejando la diversidad de intereses que despertó esta experiencia educativa.