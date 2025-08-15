Cultura. Danzando a la Pachamama en Plaza España

En la plaza España, este sábado 16 en el horario de 19 a 21 será la propuesta “Danzando a la Pachamama” en plaza España, ubicado en Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Eco de Luz y cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Salvador.

En tal sentido, Carlos Burgos hizo extensiva la invitación a las familias y a la comunidad para disfrutar de un espectáculo lleno de color y respeto hacia la cultura jujeña.

“Se presentarán bailarines de distintos lugares del país. Este evento es una de las actividades que se enmarca dentro de Abrazarte, un proyecto que lo realiza la Fundación Ecos de Luz conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la provincia”, enfatizó.

También resaltó que la propuesta cultural es inclusiva ya que participan artistas con discapacidad con sus destrezas en el baile.

Además, sostuvo que “actuará en el cierre el bagual Jorge Flores, con música en vivo para que todos disfruten, bailen y asi honrar a nuestra madre tierra”.

Finalmente, agradeció a la Dirección de Gestión de la Gobernación por acompañar la propuesta artística.