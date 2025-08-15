Cultura. Hoy, la Fe y cultura se unen en Casabindo: el Toreo de la Vincha reafirma la tradición

La comunidad de Casabindo, en la Puna jujeña, celebra una festividad muy esperada y emblemática.

En una conferencia de prensa encabezada por la directora de Cultura, Gisela Arias, se anunciaron los detalles de la realización del “Toreo de la Vincha“, que tendrá lugar hoy en la localidad puneña de Casabindo como parte de las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción.

Miles de personas se darán cita para honrar a la Virgen de la Asunción con la Fiesta Patronal y su culminación en el milenario Toreo de la Vincha, un ritual que, lejos de ser un espectáculo de violencia, es una profunda expresión de fe e identidad.

El Toreo de la Vincha es una ceremonia única en su tipo, declarada Patrimonio Cultural de la Provincia de Jujuy. A diferencia de las corridas de toros, aquí los toreros no buscan lastimar al animal, sino arrebatarle la vincha que lleva entre los cuernos. Esta vincha, adornada con monedas de plata y billetes, es el principal trofeo de la jornada y simboliza la ofrenda que el torero le hace a la Virgen. El ritual es un acto de valentía y devoción donde el animal, que no sufre daño, es la pieza central de una tradición que se transmite de generación en generación.

En la reciente conferencia de prensa, funcionarios del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, junto a representantes de la comunidad de Casabindo, destacaron la importancia de preservar y difundir esta práctica. Subrayan que el evento va más allá de lo religioso y turístico: es el corazón de la identidad del pueblo puneño. El toreo, que se realiza en la plaza central de la iglesia del pueblo, es una fiesta comunitaria donde todos, desde los «toreros» hasta los espectadores, participan con profundo respeto y devoción.

Con una misa solemne y una procesión que recorre las calles del pueblo. Los toreros, conocidos como «toreros de la vincha», se visten con trajes tradicionales y, con gran coraje y habilidad, se enfrentan al toro en un baile ceremonial que culmina con la extracción de la vincha. Una vez obtenida, el torero la ofrece a la Virgen de la Asunción en el interior de la iglesia, cumpliendo una promesa o agradeciendo un favor concedido.

Para los visitantes, el evento es una oportunidad única para sumergirse en una de las tradiciones más auténticas y conmovedoras de la Argentina. Las autoridades recomiendan llegar temprano para presenciar la totalidad de la ceremonia, respetar las costumbres locales y disfrutar de la gastronomía y la artesanía regional que acompañan la fiesta. El Toreo de la Vincha es una ventana a un mundo de fe, coraje y un profundo respeto por la historia que Casabindo mantiene vivo año tras año.