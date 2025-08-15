Cultura y Turismo. El Carmen se prepara para la 9° edición del Festival Provincial del Buñuelo

El tradicional evento gastronómico se realizará el domingo 17 de agosto en el Paseo de los Buñuelos, con entrada libre y propuestas para toda la familia.

Se presentó oficialmente la 9° edición del Festival Provincial del Buñuelo, uno de los encuentros gastronómicos y culturales más esperados de la provincia. La cita será el domingo 17 de agosto a partir de las 15 horas, en el Paseo de los Buñuelos (intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 42, en El Carmen).

Autoridades y organizadores destacaron que esta fiesta se ha consolidado como un atractivo turístico y cultural que trasciende las fronteras locales. “El Festival del Buñuelo es un homenaje a nuestra identidad gastronómica y a la calidez de la gente de El Carmen. Cada año recibimos a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país”, remarcaron.

La propuesta invita a disfrutar de buñuelos en todas sus versiones —dulces y salados—, preparados por emprendedores, instituciones y familias que preservan recetas tradicionales y también se animan a innovar. Además, habrá espectáculos artísticos, actividades recreativas y espacios para toda la familia.

Desde su primera edición, el evento ha crecido en popularidad gracias a su ambiente festivo, la diversidad de sabores y la posibilidad de compartir un momento de encuentro entre vecinos y turistas. Los organizadores anticipan que esta edición volverá a convocar a miles de personas.

La entrada será libre y gratuita, y la invitación está abierta a quienes quieran vivir una tarde de música, cultura y, por supuesto, buñuelos recién hechos.