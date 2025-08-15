Elegí Saber, Elegí Cuidarte: el Municipio impulsa un programa integral de salud sexual

En el marco de política de salud pública con enfoque integral, el Municipio de San Salvador de Jujuy celebró la reciente sanción del Concejo Deliberante, de la Ordenanza N.º 8169/25, que avala el Programa Municipal “Elegí Saber, Elegí Cuidarte”, destinado a abordar el VIH, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) desde una perspectiva de derechos, inclusión y equidad. La normativa tiene como objetivo consolidar y fortalecer las acciones que ya se vienen desarrollando desde las direcciones de Salud Integral y Género, y Medicina Preventiva y Salud del Municipio.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el trabajo sostenido que el Municipio viene realizando en materia de prevención y cuidado de la salud sexual, “es una inquietud particular del municipio que viene trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la salud general, y siempre obviamente siguiendo los lineamientos de quién lleva la directriz en materia de salud pública, que es el Ministerio de Salud de la provincia, pero acompañando en todas las tareas que tienen que ver con la promoción, con el fomento de los testeos, con el fomento de los cuidados en materia de VIH, bajo la consigna de Naciones Unidas de lograr erradicar en 2030 esta enfermedad, y trabajando con los equipos de forma permanente. El Concejo Deliberante quien nos dio una herramienta muy valiosa como esta ordenanza, para poder fortalecer todo este trabajo”.

Por su parte, Mónica Fernández, directora de Salud Integral y Género, subrayó la importancia del enfoque integral de la nueva legislación y su alineación con los compromisos internacionales, “se sancionó una importante ordenanza, que se viene trabajando desde el municipio y desde la Secretaría de Desarrollo Humanos de la Provincia. Esta ordenanza tiende a tratar de resolver uno de los objetivos que tiene la ONU respecto a la eliminación del HIV. Es de gran importancia para dar respuestas y trabajar con una perspectiva integral e inclusiva con derechos para la población demográfica de San Salvador de Jujuy”.

“Tenemos que destacar que se realizan talleres educativos, también campañas de sensibilización, testeo gratuito y confidencial, concientizando a la población sobre el cuidado de la salud sexual y su importancia”, resaltó.

Desde el Programa Municipal en Prevención del VIH, Hepatitis Virales y otras ITS, Ruth Soria celebró la aprobación de la ordenanza como un paso fundamental para el fortalecimiento institucional, “esta ordenanza pasa a cumplir un hito muy importante para todas las personas, los profesionales que estamos trabajando en la prevención de estas patologías, de estas infecciones en particular, pero también trabajamos durante todo el año, en talleres, todo lo que es educación y promoción de salud sexual, buscando distintos tipos de estrategias para llegar a la comunidad”.

A su vez, detalló los alcances de las labores municipales, “estamos en los distintos niveles educativos, haciendo capacitaciones tanto para el personal municipal, como capacitaciones abiertas a la comunidad, esto es importante porque asegura la sustentabilidad de este programa, teniendo este marco legal dentro de la municipalidad de San Salvador de Jujuy. Así es realmente importante y cumple con exigencias de los objetivos que se están pidiendo entre las interagencias mundiales para cumplir el propósito de esta pandemia al año 2023”.

En tanto, la Directora de Medicina Preventiva y Salud, Itatí Gloss, informó sobre los servicios de testeo que se ofrecen a la comunidad, “del área de Medicina Preventiva, ubicada en calle Oscar Orías y 9 de Julio, de 8.30 a 12.30, está a cargo la doctora Cecilia Buljubasich, y se realizan los testeos de VIH, garantizarles que son confidenciales, gratuitos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/09OSOXT7BlU