Obra social. Los talleres educativos preventivos del ISJ fueron declararon de interés municipal en Humahuaca

A través de la Declaración N° 1531/2025 se declaró de Interés Municipal a los talleres educativos y Preventivos del ISJ dictados en la ciudad de Humahuaca, articulados entre el Municipio, la secretaria de Acción Social y la obra social provincial.

De esta manera se llevaron a cabo los talleres de nutrición destinados a los adultos mayores y posteriormente se pondrá en marcha los Talleres gratuitos de enseñanzas de plataformas digitales de salud y aplicaciones de ISJ destinados a los adultos Mayores de Humahuaca y zonas aledañas.

Dichos talleres tienen el objetivo de brindar a los afiliados estrategias y herramientas que generen conductas y hábitos saludables en pos mejorar la calidad de vida de esta población, como así también lograr por parte de ellos una inclusión tecnológica qué permitirá llevar un control de sus atenciones médicas y agilizar los trámites en la obra social a través de la digitalización, explicó el Vocal I, Diego Eduardo Chacón.

Por su parte, el concejal Cristian Paredes, agradeció a la obra social por la implementación de los talleres, especialmente considerando la necesidad que tiene la comunidad de acceder a los servicios y prestaciones del ISJ como a incorporar a sus vida herramientas que le generen un cambio sistemático en sus vidas diarias, lo cual impacta directamente en la familia y la comunidad en general, agregó que ésta descentralización de las acciones de Promoción de la Salud bucal superar barreras de acceso a las intervenciones que propone la obra social. Estableciendo alianzas con diversos organismos e instituciones a fin de alcanzar la mayor cantidad de afiliados posibles y público en general.

Para finalizar, Alberto Quiroga, Vocal del sector pasivo del ISJ manifestó que desde su función es un compromiso asistir y velar por la salud de los Adultos Mayores.