Se presentó la 4 edición de Jóvenes Dirigentes en la Legislatura

En el salón Marcos Paz de la Legislatura se llevó a cabo la apertura de la 4 edición del programa de formación de Jóvenes Dirigentes organizado por la ONG Frente Joven.

El programa tiene como objetivo proporcionar herramientas y criterios de discernimiento a jóvenes, a través de seminarios y encuentros con líderes para que puedan desempeñarse en instituciones políticas y sociales.

De la apertura participaron los diputados Adriano Morone y Martín Fellner quienes acompañaron al director del Programa Jóvenes Dirigentes, Lautaro Arraya.

Adriano Morone, quien además es el presidente del Comité Nacional de la Juventud de la Unión Cívica Radical destacó la participación de la juventud en este tipo de iniciativas, y comentó que ya hace algún tiempo que viene acompañando esta gran iniciativa que es el programa de formación, y dijo que el Frente Joven es un grupo que trabaja distintas temáticas particularmente lo que tiene que ver con la formación de dirigentes, lo que es de suma importancia, resaltó.

Morone se mostró convencido de que este es el camino: la formación de dirigentes jóvenes los que van a ser los que tengan la obligación, el deber y la responsabilidad de conducir, desde el lugar que les toque los destinos de la provincia. Y puso de relieve la política de puertas abiertas del Poder Legislativo ante este tipo de iniciativas, y ponderó la participación de legisladores de diferentes bloques.

En ese mismo sentido, el diputado Martín Fellner, quien fue el primer disertante de esta 4 edición, reconoció que la juventud tiene la cualidad de ser capaz de romper una dinámica política: atravesar barreras ideológicas, acercar ideas y unir criterios sin importar el partido político de pertenencia barreras que muchas veces nos han separado; son capaces de buscar consensos, de pelear por aquello de lo que creen que es mejor. Subrayó la importancia de trabajar en conjunto ponderando el diálogo, y agregó que la juventud no es el futuro, es el presente; son chicos que hoy ya tienen ganas, con ideas y que están trabajando.

El legislador consideró que el resultado de esta disertación fue muy bueno por el grado de participación de los jóvenes presentes y que el intercambio de opiniones fue muy enriquecedor que ellos puedan darnos sus opiniones, ideas y visiones. Y felicitó a los chicos de Jóvenes Dirigentes por la iniciativa, y coincidió en destacar la política de la Legislatura de puertas abiertas para que se pueda conocer lo que hacemos acá.

Por su parte Lautaro Arraya, director del Programa Jóvenes Dirigentes explicó que la ONG Frente joven está trabajando hace más de 15 años en la promoción de los Derechos Humanos, el derecho a la vida y el liderazgo juvenil en diferentes ámbitos. Y reconoció que con la presencia de reconocidos actores sociales los van a poder instruir en el liderazgo juvenil. Y reconoció que esto es algo que hace tiempo venimos buscando con la ONG.

Arraya detalló que el curso consta de tres módulos y finalizará con un simulacro a debate parlamentario a llevarse a cabo en el recinto de la Legislatura.