Taller de Fotografía de Producto Nivel 2: técnicas profesionales para potenciar marcas

El próximo martes 19 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas, el Club de Emprendedores de San Salvador de Jujuy será escenario del Taller de Foto Producto – Nivel 2, una capacitación pensada para emprendedores y creadores que buscan llevar la imagen de sus productos a un nivel profesional.

La propuesta estará a cargo de Malu Habil, licenciada en Artes Escénicas y especialista en fotografía creativa, quien compartirá herramientas y técnicas avanzadas de iluminación, composición y edición para lograr imágenes atractivas y efectivas.

Con una inversión mínima y cupos limitados, la capacitación se presenta como una oportunidad ideal para quienes desean fortalecer su estrategia visual y destacar en el mercado digital.

El encuentro se desarrollará en la sede del Club de Emprendedores, ubicada en Av. España al 1500, dentro del Parque San Martín. Las inscripciones ya están abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uuxHJHRadeX5yf2q6.