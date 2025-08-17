175º aniversario. Conmemoración a San Martín: Sadir valoró su legado y llamó al esfuerzo conjunto

En un emotivo acto celebrado en la ciudad de Libertador General San Martín, se conmemoró el 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, una figura fundamental en la historia de la independencia argentina. Durante el acto central, el gobernador Carlos Sadir, valoró el legado del prócer para los argentinos.

La conmemoración comenzó por la mañana con el izamiento de las banderas nacional y de la Libertad Civil en la plaza central, seguido de un solemne Tedeum oficiado por el padre René Ruiz en la iglesia Sagrado Corazón.

En tanto, el acto principal, desarrollado en horas de la tarde, congregó a autoridades provinciales y municipales, incluyendo al intendente Oscar Jayat, la ministra de Educación, Miriam Serrano, y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, además de una amplia representación de legisladores, fuerzas de seguridad, la comunidad educativa y agrupaciones gauchas.

En ese marco, el gobernador Sadir destacó la importancia de acompañar a la comunidad de Libertador en esta fecha «especial para reflexionar sobre la figura del Gral. San Martín, sus enseñanzas y los valores que legó al pueblo argentino».

En un claro mensaje sobre la situación actual, el mandatario hizo un llamado a la unidad y el trabajo conjunto, señalando que «Argentina vive una situación compleja, donde todo un país está haciendo un esfuerzo enorme. Hay que seguir trabajando para levantarnos y hacer el país grande que nos merecemos».

La jornada concluyó con un gran desfile cívico, militar y gaucho que recorrió la avenida Presidente Perón, con la participación de más de 100 instituciones, incluyendo escuelas primarias y secundarias, el Regimiento y el Grupo de Artillería de Montaña 5, así como centros gauchos de distintas localidades, reafirmando el compromiso de la sociedad jujeña con la memoria y los ideales de San Martín.