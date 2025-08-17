Pampa Blanca celebró sus fiestas patronales en honor a San Roque

La comunidad de Pampa Blanca vivió con fervor las fiestas patronales en honor a su Santo Patrono, San Roque. En el marco de la Octava, la jornada incluyó actos protocolares, celebración religiosa, procesión y un desfile cívico, militar y gaucho.

El vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, encabezó la ceremonia central junto al intendente anfitrión, Bruno Monzón, acompañado por legisladores provinciales, concejales, funcionarios de la comuna, representantes de fuerzas policiales, directores escolares y vecinos de la localidad. Entre los presentes se destacaron los legisladores Santiago Jubert, Natalia Guevara y Federico Manente, así como el secretario de Industria y Comercio de la provincia, Diego Suárez.

La jornada comenzó con la recepción de autoridades y el acto protocolar en la Plaza Central Cazadores de los Andes, donde se realizó el izamiento de la bandera Nacional y la de la Libertad Civil. Luego, el sacerdote Leoncio Mamani presidió la misa en honor al Santo Patrono, tras lo cual se llevó adelante la tradicional procesión por las calles del pueblo con la imagen de San Roque. Finalmente, tuvo lugar el desfile que reunió a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

En ese contexto, el vicegobernador Bernis transmitió el saludo del gobernador Carlos Sadir, quien no pudo estar presente por encontrarse trabajando con el Comité Operativo de Emergencia, aunque se sumará más tarde a las actividades en Libertador. Me pidió que haga llegar a través un fuerte abrazo para todo el pueblo de Pampa Blanca, expresó.

Asimismo, destacó que su pedido al Santo Patrono estuvo centrado en la necesidad de fe y esperanza para toda la comunidad: Que nos dé sabiduría, que nos dé esperanza, que nos dé fe, y al pueblo, sobre todo, que le dé realmente esperanza. Que podamos mejorar, escuchar a la gente, afianzar lo que se viene haciendo bien y corregir lo que se hace mal y entre todos construir una provincia y un país mucho mejor, sostuvo.

El intendente Bruno Monzón subrayó la importancia de la festividad como punto de encuentro comunitario y que esta fiesta es una tradición que los une como pueblo y una oportunidad para renovar la fe y fortalecer los lazos entre vecinos. Acompañado de unas fiestas patronales que, que nos tienen que llamar a la reflexión para que cada uno de nosotros que tenemos tareas que cumplir, mucha responsabilidad lo podamos hacer.

Monzón agradeció la presencia de las autoridades provinciales, además, mencionó que su petición a San Roque es por sabiduría en la gestión de la ciudad y salud para los vecinos y sus familias: Que siempre nos brinde sabiduría para poder seguir dirigiendo nuestra ciudad de la mejor manera y que dé salud a todos los vecinos de nuestra ciudad, remarcó.

Por su parte, el legislador Santiago Jubert, presidente del bloque Jujuy Crece, remarcó que estas celebraciones son un reflejo de la fe, la cultura y la identidad de nuestro pueblo y resaltó que estas celebraciones son momentos de reencuentro para las familias, especialmente para aquellos que ya no viven en la localidad por razones laborales, pero vienen a sus fiestas patronales, se reencuentran y vuelven a pedirle al santo mediante la fe y la esperanza que tenemos todos de que los bendiga, los acompañe, los ayude.

El legislador remarcó que estas celebraciones también deben guiar el trabajo de las autoridades: Creo que hay que acompañar, estar y también pedirle al santo que siempre nos ilumine y nos muestre el camino mejor para poder seguir ayudando a la localidad y que siga creciendo, concluyó.