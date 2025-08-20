Articulación. Educación y el Municipio de San Pedro lanzaron el Programa PUENTE

De manera conjunta, buscan fortalecer la convivencia escolar, la inclusión educativa, la educación emocional y la prevención de problemáticas sociales que atraviesan a estudiantes y a docentes.

El Ministerio de Educación de Jujuy y la Municipalidad de San Pedro suscribieron un convenio de colaboración para la implementación del Programa PUENTE, con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar, la inclusión educativa, la educación emocional y la prevención de problemáticas sociales que atraviesan a estudiantes y a docentes.

El acuerdo, rubricado por la ministra Miriam Serrano y el intendente Julio Bravo, establece un marco de cooperación y corresponsabilidad institucional que permita la implementación conjunta de acciones.

«Este convenio formaliza los puentes que venimos transitando y construyendo con el Municipio de San Pedro”, precisó Serrano y agregó que «el Programa está diseñado para atender la problemática social que emerge en la escuela: desde la inclusión mediante las obras de accesibilidad, la formación docente, la mediación escolar para prevenir el conflicto, la asistencia psicológica y social”.

El intendente sampedreño destacó que el Programa PUENTE “viene a oficializar las intervenciones del municipio en el ámbito educativo”, resaltó el trabajo “codo a codo” entre la comuna y Educación y manifestó su interés en profundizar el trabajo colaborativo entre ambas esferas gubernamentales, “en consonancia con la política de escuelas abiertas a la comunidad”.

Acompañaron la firma del convenio, la diputada provincial Gisel Bravo; la jefa administrativa de Región IV, Gilda Cortez; la supervisora de Nivel Secundario, Daniela Teseira y el secretario de Desarrollo Humano del Municipio de San Pedro, Ariel Bravo.