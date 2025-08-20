Noticias de Jujuy

Asistencia Directa. Comer en Casa: familias de tres localidades recibirán las unidades alimentarias

Jujuy
Comer en Casa: familias de tres localidades recibirán las unidades alimentarias

Los módulos se entregarán en El Moreno, El Cóndor y Cangrejillos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que, desde este jueves 21 de agosto, se llevará a cabo la entrega directa de módulos alimentarios del Programa “Comer en Casa”, a familias de El Moreno, El Cóndor y Cangrejillos.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de las comisiones municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Jurisdicción de El Moreno:

Jurisdicción de El Cóndor

Jurisdicción de Cangrejillos:

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

