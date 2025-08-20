Noticias de Jujuy

Capacitación en Turismo Cinematográfico

Destinado a organismos públicos, municipios, operadores y empresarios de Turismo y Cultura de la provincia.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Comisión de Filmaciones, y en conjunto con la Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina, lanzan una capacitación gratuita en Turismo cinematográfico, con el objetivo de brindar herramientas teóricas y prácticas para identificar oportunidades, diseñar circuitos, promover la asociatividad local y posicionar a Jujuy como un destino innovador, sustentable y competitivo en el campo del turismo vinculado a la producción audiovisual.

Las locaciones utilizadas en películas, series, documentales y videoclips se convierten en atractivos capaces de captar visitantes, incentivar la identidad cultural y dinamizar economías locales. Jujuy, por su riqueza paisajística y cultural, así como por la creciente presencia de producciones audiovisuales en su territorio, tiene un enorme potencial para el desarrollo del turismo cinematográfico.

La propuesta está dirigida a Operadores y prestadores de servicios turísticos, Organismos públicos de Turismo y Cultura de los Municipios de Jujuy, Operadores y empresarios de medios audiovisuales.

El taller abordará entre sus ejes: Introducción al turismo cinematográfico, puesta en valor de lugares escénicos y de locaciones, Estrategias de promoción y vinculación entre sectores entre otros temas.

Los capacitadores serán Mariana Raquel De Leo, Guía y especialista en Turismo y Martín Ignacio Iturri, Productor de locaciones con más de 20 años de experiencia en series, realities y comerciales publicitarios.

