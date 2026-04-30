La Comisión de Igualdad y Género inició el tratamiento de proyectos vinculados a diversidad y agenda feminista

En el Salón Padilla de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Igualdad y Género,donde se definió el inicio del tratamiento de proyectos vinculados al sector dela diversidad y se avanzó en la planificación de futuras instancias de diálogo con organizaciones sociales

La legisladora Natalia Morales explicó que la comisión comenzará a abordar iniciativas relacionadas con los derechos del colectivo LGBTIQ, entre ellas propuestas vinculadas al cupo laboral trans y al reconocimiento del Día de la Visibilidad Trans. Señaló que se trata de temas prioritarios dentro de la agenda legislativa, en un contexto que consideró complejo para estos sectores.

La legisladora detalló que el trabajo se realizará en etapas: primero con el análisis interno de los proyectos por parte de los legisladores y posteriormente con la apertura de la comisión a la participación de organizaciones que trabajan por la ampliación de derechos. En esa línea, se confirmó la realización de audiencias con sectores feministas y de la diversidad, con fechas previstas para los dos próximos miércoles, con el objetivo de conocer de primera mano sus demandas y problemáticas.

Morales remarcó la necesidad de que el trabajo legislativo se nutra de información concreta y de la experiencia de las organizaciones: la idea es nutrirnos de estadísticas e informes que vienen elaborando las propias organizaciones, porque la situación es muy grave, indicó, en referencia a problemáticas vinculadas al acceso al trabajo, la vivienda y la salud.

Por último, la legisladora destacó que la comisión apunta a construir una agenda que refleje las demandas reales de estos sectores, articulando con quienes trabajan en el territorio: escuchar a las organizaciones permite que esa agenda repercuta en la comisión y se traduzca en proyectos concretos, concluyó, reafirmando el compromiso de avanzar en políticas que promuevan la igualdad y la ampliación de derechos en la provincia.