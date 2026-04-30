La Comisión de Educación se reunió con el Ministerio para abordar problemáticas del sistema educativo

Integrantes de la Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy mantuvieron una reunión de trabajo en el Ministerio de Educación de la Provincia, encabezada por la ministra Daniela Teseira junto a su equipo de gestión, con el objetivo de analizar distintas situaciones vinculadas a los niveles primario y secundario.

La presidenta de la comisión, diputada María Teresa Ferrín, explicó que el encuentro surgió a partir de la preocupación de los legisladores por problemáticas actuales en las escuelas, como las amenazas, el acoso y el bullying. Destacó la necesidad de conocer cómo se está aplicando el protocolo de actuación ante situaciones problemáticas, aprobado el año pasado.

La legisladora valoró la predisposición del Ministerio para generar un espacio de diálogo amplio, que permitió evacuar dudas y conocer la estructura del área educativa. La ministra propuso realizar la reunión en su ámbito para presentar a todo su equipo y dar a conocer la visión de gestión y las líneas prioritarias de trabajo para este año. El encuentro se extendió durante varias horas y posibilitó un intercambio profundo entre funcionarios y diputados.

Durante la reunión se trataron ejes centrales como la continuidad de la alfabetización, la inclusión educativa y la actualización de los diseños curriculares, con la incorporación de temas como la salud mental. Sobre este punto, Ferrín remarcó que se trata de una problemática compleja que requiere articulación interministerial: no todo le corresponde al Ministerio de Educación, sino que es necesario trabajar en conjunto con Salud, Desarrollo Humano y Seguridad.

Otro de los temas tratados fue el uso de dispositivos móviles en las escuelas. La presidenta de la comisión explicó que se trabajará en una resolución que establecerá criterios generales y otorgará autonomía a cada institución: cada escuela es un mundo diferente, por eso se les dará flexibilidad para definir cómo se utilizarán los celulares según su realidad, indicó, y subrayó la importancia de la participación de directivos y docentes en esa decisión.

En relación con las situaciones de violencia escolar, Ferrín ratificó la vigencia del protocolo existente, que contempla desde conflictos menores hasta casos complejos como abuso o situaciones que requieren intervención judicial. Coincidió con las autoridades educativas en la necesidad de reforzar su implementación mediante jornadas de capacitación que no solo aborden la detección, sino también el acompañamiento posterior: es fácil detectar, pero el desafío es cómo trabajar con ese alumno y con su entorno familiar, expresó.

Por último, la legisladora destacó el rol de la Comisión de Educación como nexo entre la comunidad y el Ministerio: la intención es ser colaboradores, acercar las partes y facilitar la resolución de los problemas. Adelantó que continuarán los encuentros para trabajar en proyectos conjuntos, entre ellos iniciativas vinculadas a primeras infancias, educación técnica y reformas normativas que fortalezcan el sistema educativo provincial.