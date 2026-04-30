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La Comisión de Educación se reunió con el Ministerio para abordar problemáticas del sistema educativo

Jujuy

Integrantes de la Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy mantuvieron una reunión  de trabajo en el Ministerio de Educación de la Provincia, encabezada por la ministra Daniela  Teseira junto a su equipo de gestión, con el objetivo de analizar distintas situaciones vinculadas a los niveles primario y secundario.

La presidenta de la comisión, diputada María Teresa Ferrín, explicó que el encuentro surgió a  partir de la preocupación de los legisladores por problemáticas actuales en las escuelas, como  las amenazas, el acoso y el bullying. Destacó la necesidad de conocer cómo se está aplicando  el protocolo de actuación ante situaciones problemáticas, aprobado el año pasado.

La legisladora valoró la predisposición del Ministerio para generar un espacio de diálogo  amplio, que permitió evacuar dudas y conocer la estructura del área educativa. La ministra  propuso realizar la reunión en su ámbito para presentar a todo su equipo y dar a conocer la  visión de gestión y las líneas prioritarias de trabajo para este año. El encuentro se extendió  durante varias horas y posibilitó un intercambio profundo entre funcionarios y diputados.

Durante la reunión se trataron ejes centrales como la continuidad de la alfabetización, la  inclusión educativa y la actualización de los diseños curriculares, con la incorporación de temas  como la salud mental. Sobre este punto, Ferrín remarcó que se trata de una problemática  compleja que requiere articulación interministerial: no todo le corresponde al Ministerio de  Educación, sino que es necesario trabajar en conjunto con Salud, Desarrollo Humano y  Seguridad.

Otro de los temas tratados fue el uso de dispositivos móviles en las escuelas. La presidenta de  la comisión explicó que se trabajará en una resolución que establecerá criterios generales y  otorgará autonomía a cada institución: cada escuela es un mundo diferente, por eso se les dará flexibilidad para definir cómo se utilizarán los celulares según su realidad, indicó, y subrayó la importancia de la participación de directivos y docentes en esa decisión.

En relación con las situaciones de violencia escolar, Ferrín ratificó la vigencia del protocolo existente, que contempla desde conflictos menores hasta casos complejos como abuso o  situaciones que requieren intervención judicial. Coincidió con las autoridades educativas en la  necesidad de reforzar su implementación mediante jornadas de capacitación que no solo  aborden la detección, sino también el acompañamiento posterior: es fácil detectar, pero el  desafío es cómo trabajar con ese alumno y con su entorno familiar, expresó.

Por último, la legisladora destacó el rol de la Comisión de Educación como nexo entre la  comunidad y el Ministerio: la intención es ser colaboradores, acercar las partes y facilitar la  resolución de los problemas. Adelantó que continuarán los encuentros para trabajar en  proyectos conjuntos, entre ellos iniciativas vinculadas a primeras infancias, educación técnica y  reformas normativas que fortalezcan el sistema educativo provincial.

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