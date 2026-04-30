La Comisión de Pueblos Indígenas analizó proyectos de resolución y pedidos de informes

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura, la Comisión de Pueblos Indígenas se reunió para tratar expedientes vinculados a la situación de las comunidades originarias en la provincia.

La presidenta de la comisión, Angélica Castillo, informó que se analizaron iniciativas con estado parlamentario orientadas a profundizar el conocimiento sobre la realidad de las comunidades. Entre ellas, un pedido para conocer la cantidad real de comunidades indígenas en la provincia y requerimientos de información sobre pedimentos mineros en territorios vinculados a estos pueblos.

El proyecto de resolución analizado solicita informes sobre el relevamiento territorial, la entrega de títulos de propiedad comunitaria y los procesos de desalojos. En ese marco, se resolvió pedir información a la Secretaría de Pueblos Indígenas y a las áreas de Minería y Medio

Ambiente, con el objetivo de contar con datos precisos para acompañar a las comunidades.

Castillo se refirió también al contexto actual tras la derogación de la Ley 26.160 por parte del gobierno nacional de Javier Milei, que señaló deja a las comunidades en una situación de desprotección y deriva en conflictos como los desalojos. Indicó que la comisión continuará recabando información sobre estos casos y evaluará la convocatoria de las comunidades involucradas en futuras instancias.