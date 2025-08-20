Cultura. Taller «Cantar, una pasión» dos encuentros para redescubrir la voz y el disfrute de cantar

Los jueves 21 y 28 de agosto, de 18:30 a 20 horas, se llevará a cabo el taller “Cantar, una pasión” en el Centro Cultural C.A.J.A., ubicado en Alvear N.º 534. La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos que deseen explorar su voz como herramienta expresiva y emocional. La actividad es arancelada.

A cargo de la cantante y docente Eliana Bustos, el taller se propone como un espacio ameno de aprendizaje colectivo, donde se trabajarán aspectos técnicos y emocionales del canto, la respiración, la interpretación y la conexión con el cuerpo. A lo largo de los encuentros, los participantes serán guiados para disfrutar de su propia voz y de todo lo que ella es capaz de comunicar.

“Cantar, una pasión” forma parte de la programación cultural impulsada por el Gobierno de Jujuy, y busca fomentar el arte como práctica vital y accesible. La propuesta se complementa con espacios de escucha, ejercicios prácticos y dinámicas de grupo.

Para más información o inscripción, se puede consultar al número 3884561839 o a través de las redes sociales @elob.musica y @elcantoesnuestro.